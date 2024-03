Quanto pesano le nuove auto? Tesla sfiora le 2 T, Mercedes insegue, Fiat si distingue

Il settore delle automobili sta vivendo una vera e propria rivoluzione con l'avvento dell'elettrico e delle regole più rigide riguardanti la sicurezza. Le vetture non sono cambiate solo nella propulsione ma anche nelle forme, nelle dimensioni e nelle strutture, di conseguenza anche nel peso.

Se fino a qualche anno fa una Golf pesava meno di una tonnellata, oggi il modello otto arriva a pesare, a seconda dell'allestimento, fino a 1.630 chilogrammi. Ovviamente stiamo parlando di auto completamente differenti: in quelle moderne c'è più sicurezza, più spazio, più comfort e maggiori prestazioni, di contro, il loro peso sta crescendo senza sosta.

Come sottolineato dai tedeschi di Automobilwoche, il processo va avanti inesorabile dal 2018-2019, con una crescita continua del peso che sta ora sfiorando in maniera preoccupante le due tonnellate. A pesare soprattutto nelle nuove immatricolazioni sono le BEV, "in media un terzo in più rispetto alle auto con motore a combustione”, come calcolato da Volkswagen.

Basti pensare che l'Audi SQ8 sfiora le 2,8 tonnellate, ma non è l'unico gigante della strada. L’International Council on Clean Transportation Europe (ICCT) ha calcolato il peso medio delle nuove auto immatricolate dal 2001 al 2022, sottolineando come Tesla, che punta ad eliminare la manutenzione delle auto, sia ad oggi la casa automobilistica con il maggior peso (vendendo solo BEV del resto) con una media di 1,976 tonnellate ad auto.

Si tratta di un peso che, a differenza di tutte le altre aziende, è diminuito negli ultimi anni, tenendo conto che nel 2017 una Tesla pesava in media 2,239 tonnellate. Dopo Tesla troviamo Mercedes con una media di 1,901 tonnellate, davanti ai rivali di BMW a quota 1,848. Più in basso Audi con una media di peso di 1,746 tonnellate ad auto, mentre tutti i marchi VW pesano 1,517 tonnellate.

Peugeot e Opel pesano invece rispettivamente 1,381 e 1,337 tonnellate, infine Fiat, che si distingue decisamente rispetto alla massa, e che al momento ha un peso di 1,185 tonnellate (nel 2018 era 1,228), per via del fatto che l'azienda italiana venda per la quasi totalità city car, leggasi Panda e 500, ed avendo solo in line up tre elettriche, la 500, la 600 e la Topolino: queste ultime due, però, non erano presenti nel 2022, annata ultima registrata dall'ICCT.

“In generale, una massa maggiore è dannosa, ad esempio in termini di consumo di carburante o di elettricità. Inoltre, con il peso del veicolo aumenta l'usura degli pneumatici e aumenta il carico sulle strade", spiega Peter Mock, amministratore delegato dell'ICCT Europe. Peter Fintl, Vice Presidente Technology & Innovation di Capgemini, aggiunge: “Le automobili hanno un problema di peso. A ciò hanno contribuito i requisiti più elevati di sicurezza, comfort e il desiderio dei clienti di SUV con ingressi comodi e posizione di seduta rialzata. Il conflitto di obiettivi tra questi requisiti e il minor peso possibile, che consente di risparmiare energia e risorse, è da molti anni una preoccupazione per l’industria automobilistica”.

Per Fintl è come un gatto che si morde la coda: “Se hai una carrozzeria più grande e più pesante, allora hai bisogno di un telaio più forte, freni più forti, pneumatici più stabili, che causano più peso, e quindi devi installare un'unità di trasmissione più potente in modo che le prestazioni non ne risentano. Ciò comporta un ulteriore peso aggiuntivo, che a sua volta richiede una batteria o un serbatoio più grandi”.

