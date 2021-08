Quanto pesano le auto elettriche? La lista dalla più massiccia ai pesi piuma

Chi segue almeno un pochino il mondo dell'auto sa benissimo che, a parità di segmento, un'auto elettrica pesa molto di più della sua controparte a motore termico. Ciò è dovuto all'enorme pacco batterie che serve ad alimentare la propulsione e quindi a fornire energia al motore elettrico, ma quanto pesano davvero le vetture completamente elettriche?

Anche stavolta ci affidiamo alle accorte analisi di Bjorn Nyland, che ha condiviso le sue rilevazioni coi ragazzi di InsideEVs. L'esperto norvegese ha incluso nel peso complessivo anche la massa del conducente, per cui non vi consigliamo di confrontare direttamente i numeri visibili nell'immagine in fondo con quelli presi da una veloce ricerca su internet, la quale potrebbe anche restituire il peso a secco per un modello con motore a combustione interna.



In ogni caso, entriamo subito nel dettaglio per scoprire che la Mercedes EQV è la macchina più pesante mai messa sulla bilancia da Nyland, per una massa di ben 2.960 chilogrammi. Ovviamente stiamo parlando di un grosso furgone e non di un'autovettura, ma si tratta comunque di una misurazione non indifferente.



Per incappare nella prima autovettura ci basta fare un piccolo passettino: a poca distanza c'è la Audi e-tron 55 con una massa di 2.720 chilogrammi. Vicino a lei troviamo la Mercedes-Benz EQC (2.620 kg), la Polestar 1 (2.440 kg) e la Audi e-tron GT (2.420 kg). Da questo punto di vista le Tesla si comportano molto bene posizionandosi a metà della classifica nonostante i loro pacchi batteria siano particolarmente generosi: la Model S Long Range Raven va per i 2.240 chilogrammi, mentre la Model 3 Standard Range+ scende addirittura a 1.720 chilogrammi.



Andare al di sotto di tale soglia significa abbandonare la taglia media e le autonomia più elevate, e in effetti i pacchi batterie delle macchine di questa fascia raramente superano i 35 kWh: Kia Soul, Opel Mokka-e, Renault Zoe e Honda sono estremamente vicine tra loro, ma non sono le più leggere in assoluto. I pesi piuma non potevano che essere le minuscole citycar come la Fiat 500e (1.460 kg), la BMW i3 22 kWh (1.360 kg), la Volkswagen e-Up (1.280 kg) e la Mitsubishi i-MiEV (1.200 kg).



Come avrete notato, nessun modello della lista riesce a evitare di raggiungere la tonnellata, anche se la Mitsubishi senza passeggero ed eventuali strumenti aggiuntivi potrebbe sfiorare l'obbiettivo. Il punto debole delle EV resta la grossa batteria sotto il pianale, e per eliminarlo ci si affiderà con ogni probabilità alla tecnologia allo stato solido. Il Regno Unito sembra aver capito l'antifona, e sta puntando tutto alla sua industrializzazione.