Quanto pesa un'auto di Formula 1? Negli ultimi 15 anni il peso è quasi raddoppiato

Quanto pesa un'auto di Formula 1? Nel corso degli ultimi 15 anni le monoposto che gareggiano nel mondiale sono diventate sempre più pesanti per una questione di sicurezza e di nuovi regolamenti. Oggi una vettura ha un peso di 798kg, nel 2008, 15 anni fa, meno di 600.

Il peso di una vettura varia di molto nel weekend, tenendo conto che durante le prove non è carica di carburante. Di conseguenza la domenica, una monoposto arriva a pesare fino a 908 kg, visto che il carburante ne pesa 110.



Ma non finisce qui perchè la FIA calcola anche una media di 80kg per ogni pilota, di conseguenza le vetture arrivano a sfiorare l'incredibile peso di una tonnellata, precisamente 988 kg. Un peso importante tenendo conto che nel 2008 le monoposto pesavano solo 585 kg, poco più della metà di quelle attuali a pieno carico.

E se un pilota dovesse pesare meno di 80 kg? Dal regolamento la monoposto deve essere zavorrata, in caso contrario verrebbero favoriti i piloti più leggeri e più piccoli. Ovviamente non esiste un limite massimo di peso, ma è chiaro che più la macchina pesa e più risulta essere lenta e meno maneggevole, di conseguenza i team non vanno mai oltre i 988 kg con il pilota, e sotto i 798 come da regolamento.

A fine gara i piloti vengono poi pesati, e solitamente perdono 2/3 kg di liquidi (anche di più quando si corre nei Paesi più caldi). Dopo di che i commissari incrociano i vari dati per capire se la monoposto abbia rispettato o meno il peso stabilito.

Come intuibile la parte più pesante di una vettura da Formula 1 è il motore, che pesa da solo 150 kg, mentre quella più leggera è il volante, solo 1,3 kg. L'ala anteriore pesa invece 10 kg, mentre l'halo ne pesa 7.

E a proposito dell'ala, la Ferrari SF-23 ha portato delle novità tecniche a Jeddah per quanto riguarda sia l'alettone posteriore quanto quello anteriore. Prima di congedarci vi ricordiamo che nel weekend che inizia oggi si correrà il Gp in Arabia Saudita, così come da date del campionato di Formula 1 2023.