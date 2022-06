Le persone scrivono male il nome dei costruttori: ecco l'elenco dei brand più sbagliati

Volkswagen inizia con la V o con la W? E come si scrive esattamente Hyundai? Anche a voi sarà capitato almeno una volta di avere qualche dubbio mentre digitavate il nome di qualche casa automobilistica, su Google o su una chat con gli amici. Ebbene, una ricerca effettuata da confused.com mostra quali sono i brand più sbagliati dagli utenti.

Gli esempi fatti in apertura non sono stati scritti a caso, infatti al primo posto c’è proprio Hyundai, che spesso viene scritto in modo erroneo “Hundai” o Hyndai”, seguita dalla casa di Wolfsburg (a proposito, Volkswagen è pronta a svelare una nuova auto EV compatta ed economica), che spesso viene cercata con le lettere al rovescio, o addirittura con un più ilare “Volkswagon”. Al terzo posto c’è invece Porsche, che viene ricercata come “Porshe” o “Porche”. A seguire tante altre case, che potete vedere nell’immagine qui sotto che contiene tutto l’elenco.

In particolare facciamo notare alcune delle più simpatiche, come Toyota che diventa “Totota”, o Bugatti che acquista connotati videoludici diventando “Buggati”, passando poi per Land Rover che diventa “Landriver”, probabilmente per le proverbiali doti di guado.

Tornando alle prime posizioni, c’è poi da notare che nel caso di Hyundai si parla di 2.249.000 di ricerche errate al mese (qui trovate la nostra prova su strada della Hyundai Ioniq 5), mentre nel caso di Volkswagen siamo a quota 1.156.000. Inoltre si nota come la maggior parte degli errori derivi spesso da un errore di battitura o dall’inversione di alcune lettere, ma i brand nelle prime tre posizioni possono essere effettivamente difficili da ricordare per chi non li scrive tutti i giorni come facciamo noi ad esempio. Infine ci teniamo a far notare la mancanza del brand Alfa Romeo, che spesso viene scambiato per “Alfa Romero”.