Quante persone possono viaggiare in auto in zona gialla? Le regole del 26 aprile 2021

Dallo scorso 26 aprile il Governo Draghi ha imposto nuove regole anti Coronavirus, per nostra fortuna meno stringenti rispetto alle passate settimane. Tuttavia alcune novità sono ancora poco chiare ai più, ad esempio: in quante persone si può viaggiare in auto in zona gialla?

Salvo Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Valle d’Aosta, che sono arancioni, e la Sardegna, unica regione rossa, tutte le altre regioni italiane sono tinte di giallo. Con questo colore è possibile spostarsi senza particolari restrizioni, anche da una regione all’altra, purché il colore sia giallo sia in partenza che in arrivo. Finché si viaggia con il proprio nucleo familiare non c’è alcun problema, le regole intervengono quando si viaggia fra non conviventi: non si può stare più di 3 in una sola macchina, un gruppo di amici di 9 persone dovrà dunque organizzare 3 macchine diverse, non ne basteranno 2.

Inoltre sui sedili anteriori può stare solo il conducente, gli altri due passeggeri dovranno sedere ai due finestrini posteriori. Tutti gli occupanti devono inoltre indossare regolarmente la mascherina. Queste regole valgono anche per le auto che possono trasportare fino a 7 persone. In zona arancione invece resta l’obbligo di giustificare il proprio spostamento se al di fuori del comune di residenza, mentre in zona rossa ci si può spostare solo per comprovati motivi di lavoro, salute o necessità.