Le persone meno intelligenti guidano Fiat, BMW e preferiscono l'elettrico: lo studio UK

E' possibile correlare l'intelligenza delle persone al tipo di auto posseduta? E' quello che ha provato a fare scrapcarcomparison che ha analizzato il quoziente di intelligenza degli automobilisti, per cercare di capire se vi sia una qualche correlazione con le vetture guidate.

Dopo lo studio che ha sottolineato come i proprietari di auto sportive abbiamo problemi di autostima dall'Inghilterra arriva una nuova ricerca che ha esaminato il QI di circa 2.000 automobilisti britannici. Secondo gli esperti, i due terzi della popolazione ha un QI compreso fra 85 e 115 (100 è la soglia di normalità), mentre il 2.5% è inferiore al 70 o superiore ai 130. Oltre quest'ultima soglia significa essere “molto dotati” o “molto avanzati”, di fatto dei geni.

Ebbene, comparando il quoziente intellettivo con l'auto posseduta è emerso che i conducenti di Skoda siano i più intelligenti di tutti con un punteggio medio pari a 99. Dalla ricerca si evince che gli stessi siano quelli con tendenze meno psicopatiche e di conseguenza anche i più calmi sulle strade. A seguire troviamo i piloti di Suzuki con 98,09 punti, quindi con lo stesso risultato quelli di Peugeot. Medaglia di legno per i possessori di Mini con 97,79, e a completare la top five troviamo gli automobilisti proprietari di Mazda con il 95,91 punti. Veniamo quindi alle note dolenti, ovvero, a coloro che hanno registrato il QI più basso.

Land Rover, Fiat e BMW hanno chiuso il gruppo, rispettivamente con un quoziente pari a 88,58, 90,14 e 91,68. Scrapcarcomparison ha anche cercato di indagare la relazione fra carburante utilizzato e intelligenza, e in questo caso, forse un po' a sorpresa, hanno trionfato i possessori di auto a benzina con un quoziente di 94,35, seguiti dai conducenti delle ibride con 93,89 e quindi dai diesel con 92,91. Quarta posizione infine per i conducenti di veicoli elettrici con 90,19 punti.

Ma qual è invece il colore scelto dalle persone più intelligenti? Il bianco è risultato quello maggiormente optato da chi ha un QI di 95,71, mentre male il verde, scelto da coloro che hanno un QI di 88,43. Infine dallo studio è emerso che i proprietari delle auto con targhe personalizzate abbiano un quoziente di intelligenze generalmente inferiore alla media -2.2 punti.

Ovviamente si tratta di dati che vanno presi con le pinze, visto che il campione è tutt'altro che rappresentativo, e soprattutto, registrato in un Paese diverse dal nostro per culture, abitudini e auto guidate. Di una cosa però siamo certi, che il QI di quel guidatore che ha portato la sua Mercedes a 301 km/h sulle autostrade della Liguria non fosse poi così elevato.