Perquisiscono una Volkswagen Passat e trovano 100.000 euro. Proprietari: 'Non c'entriamo'

In fin dei conti i posti di blocco delle forze dell'ordine incutono sempre un po' di timore, anche quando non si ha nulla da nascondere. In Francia, invece, uno di questi controlli di routine si è trasformato in qualcosa di molto più grande. Ecco cosa è stato trovato nell'abitacolo di una Volkswagen Passat...

Questa volta lo scenario non è quello della classica stradina del paesello di provincia in cui non accade mai nulla; a quanto pare il posto di blocco era situato in un punto chiave presso cui circolano vari traffici illeciti. Ma no, questa volta non c'entra alcuna sostanza stupefacente. Ci troviamo nel confine tra la Francia e la Spagna, e più precisamente a Le Perthus, un comune francese che si trova nei Pirenei Orientali nella regione dell'Occitania. Qui lo scorso mese, anche se la notizia è stata pubblicata e resa nota solamente nelle scorse ore, la polizia doganale ha fermato una Volkswagen Passat (nel frattempo non perdete la nuova Volkswagen Passat Variant 2024, anche Mild e Plug-in Hybrid con 100 km elettrici) e l'auto è sembrata subito sospetta.

Infatti, i cani degli agenti hanno cominciato a sentire alcuni odori, il che ha portato i poliziotti a eseguire un'ispezione nell'abitacolo della berlina della Casa tedesca. I proprietari del veicolo, un uomo e una donna, da quanto si può evincere dalla ricostruzione dell'episodio, non hanno denunciato nulla di sospetto alle forze dell'ordine. I controlli, però, hanno portato a una scoperta tutt'altro che banale.

Nell'auto, infatti, sono stati trovati ben 102 mila euro in contanti, questi nascosti nella console centrale della Volkswagen (Ordini aperti per la nuova Volkswagen Passat Variant: quanto costa?). A questi vanno aggiunti anche altri 20 mila euro tenuti nel bracciolo della vettura. L'automobilista e la sua passeggera si sono immediatamente dichiarati estranei, affermando di non sapere nulla delle banconote rinvenute.

La polizia, però, ha voluto vederci chiaro, e i due sono finiti a processo. Dai controlli effettuati sul telefonino del proprietario dell'auto, gli agenti hanno scoperto conversazioni e foto che denunciavano sospetti di traffico di droga, oltre al percorso seguito dalla Passat per arrivare alla frontiera, seguendo solamente strade secondarie, come riporta L'Automobile. La donna è stata poi rilasciata, mentre per l'uomo è stata decisa una pena detentiva di 18 mesi.

