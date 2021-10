In periodo di rivolte arriva un nuovo accessorio per auto: il distruttore di barricate

SVI Engineering, una compagnia sudafricana specializzata nella produzione di veicoli corazzati, ha appena reso disponibile un particolare accessorio, il quale è con ogni probabilità figlio dei tempi che corrono: un distruttore di barricate.

L'elemento, mostrato sull'avantreno di una Toyota Land Cruiser 79, è stato denominato Anti-Riot Hydraulic Scraper e può essere acquistato da qualunque tipo di compagnia o ente governativo. SVI parla dell'accessorio come di un perfetto ripulitore di ostacoli per garantire l'accesso alle strutture mediche o di sicurezza al personale nei momenti più critici. Ovviamente non è detto che in cattive mani non possa provocare disastri, ma in questo caso preferiamo essere ottimisti.

A ogni modo, l'infrangi-barricate in sé ha una massa di 100 chilogrammi circa, e lo si può spostare su e giù grazie ad un sistema idraulico. In posizione rialzata si comporta come un paraurti corazzato, mentre in posizione ribassata il conducente può selezionare vari angolo di attacco per poter gestire le situazioni più disparate.



Dal trentacinquesimo secondo del video in alto SVI ci mostra l'accessorio mentre è intento ad abbattere un basso muretto di mattoni, e più avanti si sofferma sul meccanismo di attivazione idraulico. Da parte nostra non siamo sicuri che dei manifestanti mal intenzionati possano erigere un muro di mattoni in pochi minuti, e in effetti le immagini in fondo alla pagina sono molto più utili a saggiare le performance dell'accrocco.



Detto questo, adesso vorreste di certo conoscere il prezzo dell'Anti-Riot Hydraulic Scraper. Ebbene, la compagnia richiede 4.400 dollari (3.790 euro), che non sono affatto pochi considerando i materiali, il sistema idraulico e la manodopera: una volta richiesto, ci vuole più di un mese per costruire il tutto. E' chiaro che elementi simili siano già stati realizzati, ma da oggi in poi chi vuole un'arma in più per combattere qualunque oggetto posizionato sulla carreggiata, ha una opzione ulteriore.



A proposito di veicoli a prova di ostacolo non possiamo chiudere senza citare l'incredibile episodio verificatosi alcune ore fa: un individuo ha assaltato un negozio col trattore, e la polizia si è messa subito all'inseguimento.