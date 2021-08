Pericoloso incidente per Jolanda Neff alle prove del Mondiale MTB: il video della caduta

Brutta caduta per Jolanda Neff durante le prove del percorso dei Campionati del Mondo MTB della Val di Sole, a Trento. La campionessa ha postato le incredibili immagini su Instagram, anche se fortunatamente non ci sono state particolari conseguenze.

Nello specifico immagini e video arrivano da Daolasa Commezzadura, in provincia di Trento, con le foto firmate da Daniele Molineris. Il filmato invece è stato pubblicato dalla stessa Jolanda Neff sul social network Instagram e potete vederlo qui in basso (se avete problemi nella visualizzazione, attendete il link che vi porta direttamente sulla piattaforma social).

La campionessa non ha scritto grandi didascalie, ha solo accompagnato il video con la frase “It’s called OTB”, ovvero “Questo si chiama OTB”. Nel mondo delle MTB e del trail, OTB non significa altro che Over the bars, un acronimo che descrive un incidente nel quale il conducente della bici viene scaraventato al di là del proprio manubrio.

Come possiamo vedere dalle fotografie, dopo l’incidente la campionessa è stata subito soccorsa e non sembra che abbia avuto gravi conseguenze - e vista la dinamica sarebbe potuta andare molto peggio. La Neff ha preso un colpo al petto ma per miracolo non ha sbattuto la testa contro le rocce; seppur dotata di caschetto, la campionessa avrebbe potuto avere diversi problemi.

