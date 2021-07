Le performance di Tesla Model S Plaid ammaliano anche i proprietari di varie supercar

Ci sono persone al mondo che possono vantare garage degni di nota. Ferrari, McLaren o Lamborghini sono solo alcune delle auto più prestanti in circolazione, ma a quanto pare le performance che mettono in gioco non sono all’altezza di quello che scatena la Tesla Model S Plaid, che lascia estasiato anche chi è abituato alle supercar.

A tal proposito Brooks Weisbat ha deciso di registrare un video per documentare la reazione di chi le supercar le guida quotidianamente. Per questo ha fatto visita ad un amico che lavora presso Lamborghini Broward, in Florida, per fargli vivere in prima persona la velocità dell’auto di Palo Alto. Dopo il giro di rito attorno all’auto parcheggiata, per carpirne i dettagli e i segreti, poco prima di salire a bordo si aggiungono alla festa altri due ragazzi, uno dei quali proprietario di Ferrari 488 Pista, Lamborghini SVJ e McLaren 720S, un’auto che si è dimostrata velocissima in tutte le prove di accelerazione.

Insomma, il ragazzo dev’essere piuttosto abituato a prestazioni di un certo livello, ma il bello deve ancora venire. Prima di partire si sono scambiati un po’ di commenti, evidenziando come la qualità degli interni di Tesla sia notevolmente migliorata con quest’ultimo modello, per poi soffermarsi su tutto ciò che riguarda il volante a cloche tanto chiacchierato.

Una volta in marcia però, ecco la magia. Brooks si è esibito inizialmente in qualche accelerata durante la marcia, ed è bastata per scatenare l’euforia generale all’interno dell’abitacolo. Nel giro di pochi secondi, la Model S Plaid è diventata un generatore di urla e risate. E la risata contagiosa arriva proprio da colui che dovrebbe essere abituato ad esperienze di questo tipo.

Quanto descritto si è ulteriormente amplificato una volta che Brooks ha deciso di effettuare una partenza da fermo in Launch mode. Insomma, che Tesla Model S Plaid abbia una capacità di accelerare degna di un jet lo sapevamo, ma quello che lascia senza parole è il fatto che, a quanto pare, non esiste davvero nulla al momento in grado di replicare certe sensazioni, almeno per quanto riguarda le auto di serie. Certo, ci sono hypercar che offrono lo stesso potenziale, ma nella migliore delle ipotesi, costano almeno dieci volte tanto.