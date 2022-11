Il Performance Kit per la Porsche Taycan potrebbe arrivare in nuovi mercati

Nel corso dell’estate la Porsche Taycan Turbo S ha siglato il record del Nurburgring per le vetture a propulsione elettrica, e il risultato è arrivato con ancor più facilità grazie al Performance Kit equipaggiato sull’auto, ovvero un optional che al momento è disponibile soltanto in Germania, ma che presto potrebbe arrivare anche in altri paesi.

Il Performance Kit per la Taycan è infatti disponibile tramite gli accessori Tequipment della casa di Zuffenhausen, ma un portavoce di Porsche ha fatto sapere ai microfoni di Autocar che il brand sarebbe interessato a rendere disponibile l’optional anche al di fuori del territorio tedesco, ma prima che ciò avvenga devono fare i conti con alcune incognite.

Il primo ostacolo riguarda l’approvazione dell’optional nei mercati al di fuori della Germania, che a quanto pare risulta più complessa del previsto, e in secondo luogo devono valutare l’eventuale richiesta da parte del pubblico, dal momento che parliamo comunque di un pacchetto che costa 13.377 euro.

Soltanto il tempo ci dirà dunque quale sarà la sorte del Performance Kit, ma nel frattempo ricordiamo che si tratta di un pacchetto che va a migliorare il già ottimo handling della vettura adottando nuovi cerchi RS Spyder Design da 21 pollici avvolti in pneumatici Pirelli P Zero Corsa con una sezione di 256 mm all’anteriore e 305 mm al posteriore, assieme ad una nuova taratura del software Porsche 4D Chassis Control che si occupa delle reazioni delle sospensioni.

E a proposito di primati riguardanti le auto elettriche, vi ricordiamo che la Rimac Nevera è diventata ufficialmente l'auto EV più veloce del pianeta con 412 km/h.