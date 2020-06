Ecco il perfetto Tesla Cybertruck per una missione sulla Luna

Quando il Tesla Cybertruck fu presentato, alcuni mesi fa, da Elon Musk in persona quasi tutti gli astanti rimasero sbalorditi dalle dimensioni e dalle forme del veicolo, il quale pareva essere uscito da una realtà parallela alla nostra.

L'appena citato CEO di Tesla però non possiede soltanto la casa automobilistica, ma anche una compagnia aerospaziale che risponde al nome di SpaceX, la quale ha appena lanciato in orbita due esseri umani con la bandiera statunitense ad accompagnarli, nove anni dopo l'ultima volta.

Se dovessimo scegliere un veicolo Tesla perfetto per esser portato sulla luna in funzione di rover, prendemmo sicuramente in considerazione il Cybertruck, ma chiaramente non allo stato attuale. A modificarlo digitalmente ci ha pensato l'artista che su Instagram risponde al nome di charlieautomotive. Il designer ha voluto rappresentare qualcosa di sicuramente estremo, ma al contempo non impossibile. Gli assurdi e futuristi pneumatici non appaiono soltanto fantastici a vedersi, ma anche funzionali per il loro scopo, e cioè quello di superare valli e montagne lunari senza alcun problema.

Spiccano anche le attrezzatura sistemate ai lati e al retrotreno del Cybertruck come le bombole per l'ossigeno, i rinforzi che avvolgono la parte bassa della carrozzeria e le parabole che garantiscono un segnale stabile con la Terra. Infine, non potevano ovviamente mancare dei grossi fari frontali a rischiarare il nostro satellite durante le sue imperscrutabili notti.

Prima di concludere vorremmo informarvi riguardo il grande successo dell'impresa di SpaceX col lancio del Crew Dragon-2. La missione non rappresenta affatto un punto di arrivo, bensì uno di partenza, poiché tra non molti anni lo scopo finale sarà quello di portare nuovamente l'uomo sulla Luna, e a seguire anche su Marte.

Nel frattempo Elon Musk ci tiene a restare letteralmente coi piedi per terra provando a potenziare ed espandere Tesla. Attualmente la compagnia starebbe cercando 37 ettari liberi in Europa: che sia già in programma la costruzione di un nuovo stabilimento?