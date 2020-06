Perdete il lavoro? Ford vi consentirà di restituire la macchina

Gli Stati Uniti d'America stanno attraversando una fase critica in chiave coronavirus, in quanto è il primo Paese al mondo per numero di casi registrati, e negli ultimi giorni la curva dei contagi non accenna a diminuire nella misura sperata.

Questo ha portato a una serie di lockdown, diffusi però a macchia di leopardo, i quali hanno avuto come conseguenza un'ovvio riscontro negativo sull'occupazione. Ford in questo senso sta provando ad andare incontro alle esigenze dei propri clienti e di tutti i consumatori in generale, offrendo a costoro di poter restituire la macchina appena comprata presso una propria concessionaria entro un anno dall'acquisto e in caso di perdita del lavoro.

Andando più nello specifico, questa possibilità offerta da Ford si apre soltanto per compere o leasing tramite il Ford Credit, e inoltre la "Promessa Ford" verso i clienti licenziati tra il 2019 e il 2021 gli consente di restituire il loro veicolo ricevendo un massimo di circa 15.000 dollari del suo valore, al quale vanno chiaramente sottratti i pagamenti in ritardo, possibili danni alla vettura e altri problemi eventuali. Tutto questo non si può applicare alle vendite per motivi commerciali e si attiva un mese dopo l'acquisto del veicolo.



Secondo Cox Automotive in questo preciso momento il 32 percento degli automobilisti è esitante verso l'acquisto di una macchina nuova, e quindi Ford spera che con questa sua manovra possa convincerli a comprare senza troppe preoccupazioni.



Al contempo la casa automobilistica statunitense è al lavoro su vari progetti simultanei. Il primo è relativo all'immissione sul mercato (ormai prossima) della Ford Mustang Mach-E: un promettente SUV completamente elettrico che a quanto pare offrirà guida autonoma su tutta la gamma. Il secondo riguarda invece l'ibridazione dei modelli già esistenti, come quella effettuata sulla nuova Ford Focus Hybrid con tecnologia 48V da 125 a 155 cavalli. Infine vi riconduciamo a un nostro speciale sulla Fiesta ST nel 2020: ecco i pro e i contro della piccola sportiva Ford.