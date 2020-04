Perde il tetto della sua Lotus Elise in autostrada: il video

Il valore di una cabrio può risiedere anche nel tempo necessario ad aprire e chiudere elettronicamente il tetto, ci sono le auto che lo fanno in pochissimi secondi, altre che impiegano un po' di tempo in più, la Lotus Elise di questo video invece lo fa in un istante...

Vi basta battere le ciglia per perdere il momento clou in cui una Lotus Elise ha aperto il suo tettuccio... si, ma perdendolo del tutto. Il video che vedete in pagina arriva da un gruppo di Reddit (da un subreddit, a voler usare proprio i termini tecnici...) chiamato WatchPeopleDieInside, letteralmente "Guarda gente che muore dentro".

All'interno di questo gruppo si trova di tutto, sostanzialmente fail allucinanti che determinano la "morte interiore" dei protagonisti, così come l'automobilista che ha pubblicato il video in questione: l'uomo ha infatti perso il tettuccio della sua Lotus Elise mentre viaggiava in autostrada, riprendendosi nel frattempo con la sua GoPro (o comunque con una action camera).

A detta del proprietario, l'auto procedeva a circa 105 km/h quando il tetto ha deciso di "aprirsi" in autonomia. Fortunatamente l'evento non ha causato incidenti, il tetto è volato sopra altre tre vetture senza però colpirle. La copertura ha poi terminato la sua corsa su una pista ciclabile vuota, il costo per rimpiazzarla sarà di circa 2.000 dollari. A proposito di cabrio, date un'occhiata alla sempre splendida Mercedes SLC Final Edition.