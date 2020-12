Si perde e finisce nella pit-lane con un GLA, sfiorato il disastro

La pista è solitamente un luogo di grande libertà, dove si può correre senza limiti e senza paura di incappare in sanzioni e nuocere al traffico. Il video che stiamo per mostrarvi però è davvero particolare, con una Mercedes-Benz GLA che ha rischiato un incidente in pit-lane.

Le immagini arrivano dalla GoPro di un pilota che stava per entrare sul tracciato di Interlagos, il circuito più famoso del Brasile, che all’interno della pit-lane si è ritrovato - in maniera davvero assurda, potremmo aggiungere - una Mercedes-Benz GLA di traverso. Una situazione estremamente pericolosa, come testimonia anche l’arrivo di una seconda vettura, una Chevrolet Camaro che inchioda davanti alla Mercedes creando una piccola nuvoletta di fumo.

Ma cosa ci faceva una vettura “civile” all’interno della pit-lane? A quanto pare era un giorno pieno di eventi e le entrate/uscite del tracciato erano segnalate davvero male, cambiavano continuamente, il conducente del GLA si è così perso ed è finito pericolosamente nella pit-lane. Gli organizzatori di questi eventi a Interlagos dovranno dunque rivedere la loro segnaletica, sia orizzontale che verticale, questa volta non è successo niente di grave ma sarebbe potuta andare molto peggio...



A proposito di GLA, non perdetevi i dettagli del nuovo Mercedes-Benz GLA 45 4MATIC+ presentato a inizio 2020.