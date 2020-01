Perde il controllo e sfonda la vetrata di un ristorante con la sua Ferrari

Perde il controllo della sua supersportiva, e va a finire, letteralmente, dentro un ristorante. Un uomo è stato portato in ospedale per un lieve infortunio, ma fortunatamente sembra che non ci siano stati danni seri. Né all'avventore colpito, né al ristorante o alla macchina.

L'automobilista era a bordo di una Ferrari F430 di cui, evidentemente, ha totalmente perso il controllo. A farne le spese è stato uno dei clienti del locale, il Pump di West Hollywood gestito da Lisa Vanderpump — un ristorante specializzato in cucina mediterranea.

Come detto, la buona notizia è che non ci siano stati danni seri, anche se uno dei clienti è stato portato all'ospedale per un rapido controllo — probabilmente per lo scoppio dei vetri, mentre non dovrebbe essere stato colpito direttamente dall'urto.

Sembra pure che il ristorante sia riuscito a riaprire, come se niente fosse, già la sera immediatamente successiva all'incidente. Peraltro il Pump è uno dei ristoranti più conosciuti e "cool" di West Hollywood.

Quello che è certo è che si è trattato di un incidente, a differenza che in un caso analogo dell'anno scorso, quando un uomo aveva sfondato le vetrate di una concessionaria Porsche per... una delusione d'amore. In quella occasione, a farsi parecchio male, sono state diverse delle auto esposte. Auch.