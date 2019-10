Perde il controllo durante il parcheggio e si ribalta sul marciapiede: il video

Parcheggiare un'auto dovrebbe essere un'azione relativamente semplice, del resto lo facciamo diverse volte al giorno, in svariate situazioni differenti. Addirittura alcune vetture di nuova generazione si parcheggiano da sole, spesso però qualcosa può andare storto... come accaduto alla Honda Accord protagonista del video in pagina.

Il filmato è stato catturato dalla Modalità Sentinella di una Tesla Model 3, nello specifico dalla camera posteriore dell'auto, che ha registrato il maldestro tentativo di parcheggio di una Honda Accord avvenuto martedì scorso a Vancouver. Vi diamo subito uno spoiler: la vettura si è ribaltata. Probabilmente la vostra espressione sarà fra lo sgomento e il divertito, come fa infatti un'auto a ribaltarsi durante un parcheggio?

Come si può vedere dalle immagini, la Honda stava procedendo a marcia indietro quando l'acceleratore è completamente partito al conducente. L'auto ha iniziato a prendere velocità e urtando contro una barriera di cemento si è ribaltata. Ha inoltre anche messo in pericolo alcuni pedoni che sostavano sul marciapiede, che sono caduti nel tentativo di scappare via. Il bilancio finale è stato di qualche ferita lieve sia per i passanti che per gli occupanti dell'auto, è chiaro però che sarebbe potuta andare molto peggio. Fortunatamente nessuno è ora in pericolo di vita...