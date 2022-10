Perde il controllo della Mustang e danneggia un'auto classica del 1969

I possessori di auto Mustang non saranno contenti di saperlo, generalmente però non hanno una grande reputazione al volante. Il web è infatti pieno di video in cui questi cavalli imbizzarriti perdono il controllo a eventi o raduni, finendo per combinare disastri - e il video di oggi è l'ennesima conferma.

Originariamente postato su TikTok lo scorso mese di luglio, nel filmato poi messo anche su YouTube si può vedere chiaramente come una Ford Mustang perda il controllo durante il tentativo di un 180 gradi. Anche se l'incidente non si vede in modo chiaro, l'audio del video è abbastanza inequivocabile: la vettura urta chiaramente qualcosa, nello specifico un pick-up Chevrolet C10 del 1969, un'auto classica. Fortunatamente i danni non sono stati clamorosi ma comunque significativi: è stata rovinata la portiera del conducente e si nota una chiara ammaccatura sul passaruota posteriore sinistro. Il pick-up insomma non è sfasciato ma comunque danneggiato.

A proposito di Mustang, Ford ha di recente presentato la versione 2024: ufficiale la nuova Ford Mustang 2024, che lato infotainment è stata completamente rivoluzionata. La speranza è che nessuno la lanci contro altre automobili ai raduni, come purtroppo spesso accade... Nel frattempo, per chi ancora critica l'esistenza della Ford Mustang Mach-E, l'ovale blu ha confermato che senza la Mach-E elettrica la Mustang termica non esisterebbe più.