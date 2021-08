Perde il controllo della BMW e travolge una moto: il video dell'incidente

Spesso i motociclisti vengono accusati di essere incauti e spericolati, di superare costantemente il limite, soprattutto nelle belle giornate d’estate fra curve e tornanti. Il video di oggi invece pone il dito contro un automobilista, che perdendo il controllo dell’auto ha preso in pieno una Yamaha MT-09.

Immagini a dir poco spaventose, che mostrano come il motociclista non abbia potuto fare altro che vedere la vettura (una BMW di colore scuro) piombargli addosso. L’auto ha ovviamente perso il controllo per la velocità eccessiva, non è più riuscita a seguire la direzione delle ruote e ha invaso la corsia opposta.

Le immagini sono in ogni caso state pubblicate sui social dal conducente della moto, che dunque fortunatamente se l’è cavata senza grandissimi problemi. Avrebbe riportato solo alcuni traumi - e a vedere la dinamica dell’incidente è andata davvero bene, un mezzo miracolo.

Il motociclista ha pubblicato le immagini per sensibilizzare il pubblico di Instagram, sottolineando implicitamente come tutti gli utenti della strada debbano fare attenzione in fase di guida. Anche se a volte siamo incredibilmente cauti, ci sono sempre gli altri utenti che possono sbagliare - e allora bisogna solo sperare di non trovarsi nel posto sbagliato nel momento sbagliato.

