Perde il controllo dell'auto ma l'incidente diventa un parcheggio degno di Ace Ventura

Chi vive nelle grandi città sa quanto può essere difficile trovare un parcheggio al giorno d’oggi, e per questo si è disposti ad eseguire ogni tipo di manovra e sacrificio pur di meritarsi l’agognata sosta. Ebbene, in questo caso il parcheggio non era il primo pensiero del conducente in probabile stato di ebrezza, ma il risultato è da 10 e lode.

Anzi, se permettete un’analogia col mondo del cinema, un parcheggio del genere avrebbe reso orgoglioso anche Ace Ventura, ancor più se sul finire della carambola ci fosse stato il famosissimo “Parchieggio perfietto!” esclamato da Jim Carrey. A parte gli scherzi, il filmato che vedete non è il frutto di una scena hollywoodiana ma è ciò che è successo lo scorso 9 gennaio in un incrocio di una probabile città cinese.

Da una telecamera presente sulla strada si vede una berlina nera avanzare a gran velocità nei pressi di una curva su asfalto bagnato. La vettura si è quindi esibita in un irrimediabile sottosterzo che ha portato l’auto ad un urtare contro il margine della corsia opposta, prima di spiccare il volo contro il marciapiede di fronte. Lo scalino divideva la strada da una piccola area di sosta dove erano parcheggiate 4 auto.

La berlina nera una volta in volo ha superato le prime tre vetture affiancate, carambolandoci sopra per poi terminare il suo balzo nell’unico parcheggio libero, non prima di arrecare danno anche all’altra vettura in sosta. L’incidente ha visto coinvolte un totale di sei auto, inclusa quella protagonista, che per poco non travolgeva anche un’auto in transito nella corsia opposta nel momento in cui è iniziato il misfatto. A parte i gravi danni arrecati, nessuno si è fatto male, e questa è la cosa più importante.

Abbiamo aperto l’articolo parlando di parcheggi in città, e siamo sicuri che con la minuscola Mini “Shorty” del 1968 non avreste nessun problema a trovare un posto dove metterla. Se invece siete alla guida di auto elettriche, durante le manovre state attenti alla coppia poderosa di questi veicoli perchè potreste fare la fine di questa Porsche Taycan che si è schiantata in fase di parcheggio.