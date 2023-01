Perde aderenza tra le strade di Hong Kong e distrugge la Lamborghini Huracan Performante

Sul finire del 2022 vi abbiamo mostrato una donna che ha guidato per diversi metri su un canale ghiacciato prima di sprofondare, ma adesso inauguriamo il nuovo anno con una botta clamorosa dove la sfortunata protagonista è una Lamborghini Huracan Performante in tinta blu.

Il filmato è stato pubblicato su HK Cam, una pagina Facebook dedicata alle vicende stradali registrate dalle dashcam o dalle telecamere fisse sulle strade di Hong Kong. In questo caso le immagini sono state registrate dalla dashcam di una vettura che seguiva il bolide bolognese, guidato da qualcuno che probabilmente non aveva l’esperienza e la consapevolezza necessaria per portare a spasso una bestia di razza come la Huracan Performante.

Il conducente ha fatto cantare il V10 di Sant’Agata Bolognese (a proposito, la cugina Audi R8 è pronta a darci l’addio nel 2023) proprio nel momento in cui attraversava una congiunzione dell’asfalto, e questo è bastato a far perdere aderenza all’auto prendendo in contropiede il “pilota”, che non è riuscito a governare il pezzo finendo con violenza contro il muretto alla sua sinistra, riportando gravi danni. Non contento ha poi continuato la sua corsa, ma l’auto ha riperso nuovamente aderenza, anche perché l’asse posteriore si era seriamente danneggiato dopo la prima botta, e questa volta è finito in testacoda urtando e portando con sé un van che poi è finito contro un muro.

Le immagini del terremoto post-incidente mostrano gravi danni ad entrambi i veicoli, con il toro bolognese evidentemente più mal messo, specialmente al retrotreno. Tralasciando le auto, fortunatamente nessuno ha riportato infortuni o ferite gravi, e questo è l'importante.