Perde 47 kg grazie alla sua bici elettrica: la storia di Jon Treffert

Le bici elettriche sono ormai sulla bocca di tutti, soprattutto dopo l'arrivo del Bonus Mobilità 2020 che mette sul piatto fino a 500 euro per l'acquisto di una nuova e-Bike. Dispositivi che spesso vengono associati agli "scansafatiche", a chi non vuole pedalare e non muoversi troppo, cosa del tutto sbagliata. In e-bike si può anche perdere peso.

La storia che vi raccontiamo oggi arriva da Knoxville, nel Tennessee. Jon Treffert sviluppa software per dispositivi medici, quando era ancora uno studente adorava andare in bicicletta, passione che poi è svanita nel tempo. Anni che lo hanno portato a pesare 122 kg, con i medici che gli hanno diagnosticato il diabete di tipo 2 30 anni dopo quegli anni d'oro fatti di grandi pedalate.

La malattia lo ha spinto a fare qualcosa di buono per il suo corpo, ha così deciso di acquistare una bicicletta elettrica per rimettersi in forma. Nonostante la pedalata assistita, bruciare calorie con le e-bike è assolutamente normale, il motore ci dà soltanto una spinta aggiuntiva, magari utile a fare più chilometri (e più in fretta) oppure a farci superare salite e distanze che altrimenti non riusciremmo ad affrontare.

Nei primi cinque mesi di pedalata Jon ha toccato quota 1.600 km, coprendo di volta in volta distanze attorno ai 50 km e con un dislivello di 600 metri - e la velocità fissa a 25 km/h grazie alla e-bike. Dopo un anno, i chilometri sono diventati 5.310, dopo tre anni Jon è tornato al peso di quando era uno studente: 75 kg. Ovviamente la e-bike è stata affiancata a una dieta sana e uno stile di vita corretto, senza eccessi, la bici però ha sicuramente velocizzato il processo di dimagrimento e ha mantenuto allenati i muscoli, con Jon che dichiara di sentirsi tonico come non lo era da anni.

Ha deciso di raccontare la sua storia per motivare altre persone a intraprendere un percorso simile al suo, e visto che le bici elettriche stanno diventando sempre più popolari abbiamo deciso di raccontarla anche noi. Fra l'altro appena qualche giorno fa vi abbiamo spiegato come acquistare una bici elettrica a rate su Amazon, averne una non è mai stato così facile come oggi (Foto: Kathy Treffert)