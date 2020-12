Percorrono 28.198 km con la Volkswagen ID.3: quanto lontano può arrivare un'elettrica?

Gli utenti italiani sono sempre più interessati alle auto elettriche, esistono però diversi elementi che ancora frenano lo switch. Uno di questi è legato alle infrastrutture di ricarica, considerate da molti insufficienti per pensionare le auto tradizionali. Ma sarà davvero così? La Volkswagen ID.3 cerca di dimostrare il contrario.

Due piloti tedeschi hanno portato a termine una sfida molto interessante, un viaggio 100% elettrico durato la bellezza di due mesi e 28.198 km. Una spedizione creata appositamente per dimostrare al grande pubblico l’affidabilità dell’infrastruttura di ricarica, che già oggi - nonostante ci siano parecchi lavori in corso in tutta Europa - ci permette di fare viaggi lunghissimi.

Rainer Zietlow e Dominic Brüner hanno attraversato tutta la Germania viaggiando da Oberstdorf a Sylt a bordo di una nuova Volkswagen ID.3. Il marchio tedesco ha di sicuro avuto un’ottima idea per sponsorizzare le potenzialità della sua nuova vettura (qui aveva smontato alcuni falsi miti sulle auto elettriche), i due piloti però hanno utilizzato una versione della Volkswagen ID.3 non ancora commercializzata: la ID.3 Pro S, con batteria da 77 kWh e omologazione per 4 passeggeri, che secondo il ciclo WLTP permette di percorrere sul misto 549 km (cliccate qui per conoscere le ID.3 attualmente disponibili).

Per raggiungere la destinazione prefissata i due piloti si sono ovviamente avvalsi della rete di ricarica We Charge, di cui anche Volkswagen è partner, caricando la ID.3 fino a 125 kW di potenza. Secondo quanto riportato dai due protagonisti della sfida, il viaggio ha non solo dimostrato come la ID.3 sia pronta per affrontare viaggi di tutti i tipi, ma anche come l’auto non sia affatto spaventata dalle prove quotidiane, con un consumo medio di 19 kWh per 100 km e la massima tratta percorsa con una singola carica di 420 km. Il marchio tedesco è riuscito a convincervi?