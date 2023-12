Perché i vortici si comportano in questo modo? Ecco una notevole scoperta

Il professor Kyudong Choi del Dipartimento di Scienze Matematiche dell'UNIST ha compiuto un notevole passo avanti, nella ricerca inerente ai vortici sferici, fornendo una prova della loro stabilità. Questa scoperta ha implicazioni significative per la previsione delle anomalie meteorologiche e il progresso delle tecnologie in tale settore.

Un vortice è una regione rotante di un fluido (come aria o acqua) con un'intensa rotazione, come vediamo nei tifoni o nei tornado (cosa succederebbe se foste inghiottiti da un tornado?). La prova matematica del professor Choi riguarda la stabilità di specifiche tipologie di strutture di vortici presenti nei flussi di fluidi del mondo reale. Lo studio si basa sull'equazione fondamentale di Eulero formulata da Leonhard Euler nel 1757 per descrivere il flusso delle correnti parassite.

Precedentemente fu il britannico M. Hill che dimostrò matematicamente nel 1894 che un vortice sferico può mantenere la sua forma indefinita mentre si muove lungo il proprio asse (ecco perché sulla terra vi sono luoghi senza vento). La ricerca del professor Choi conferma che il vortice sferico di Hill massimizza l'energia cinetica in determinate condizioni attraverso l'applicazione di metodi variazionali.

Queste scoperte estendono le precedenti indagini sui flussi di fluidi bidimensionali per comprendere la fluidodinamica tridimensionale. Questo studio è stato finanziato dalla Korea Research Foundation sotto il Ministero della Scienza e dell'ICT e dall'UNIST, ed è stato pubblicato su Communications on Pure and Applied Mathematics.

Le scoperte del professor Choi serviranno come base per ulteriori studi, comprese misurazioni relative al tempo residuo associato alle correnti d'aria ascendenti. Egli infatti ha dichiarato "[…] possiede un potenziale a lungo termine per i progressi nella tecnologia odierna delle previsioni meteorologiche”.