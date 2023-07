Perché la gente vende la propria Tesla Model 3? Spesso è colpa di Elon Musk

Elon Musk ha creato attorno a sé un’aura quasi mitica, leggendaria, con una grande fetta di pubblico che ama i suoi prodotti e le sue aziende anche solo per il suo carisma futuristico. Certo tutto questo può anche avere effetti contrari, con tantissimi proprietari Tesla che cambiano appositamente brand per colpa del CEO.

Bloomberg ha pubblicato i risultati di un particolare sondaggio che ha riguardato 5.000 proprietari di Tesla Model 3 negli Stati Uniti. Poiché il mercato dell’usato si sta riempiendo di Model 3 di seconda mano, la celebre multinazionale si è chiesta: perché molta gente sta vendendo la propria Tesla per passare a brand concorrenti? Ebbene i risultati sono molto particolari...

A sorpresa, sembra che il 21,5% dei proprietari Tesla che cambiano brand lo faccia perché non approva la condotta di Elon Musk. Sinceramente non ci saremmo aspettati questa come risposta primaria, al secondo posto al 18,7% troviamo la qualità del servizio post-vendita, mentre al terzo posto un’altra risposta inaspettata: il 17,8% cambia la Tesla poiché non è contento di come il brand californiano viene percepito.

Al 13,1% troviamo la risposta “Perché i costi erano troppo alti”, mentre l’11,2% ha dato risposte varie. Per il 10,3%, Tesla non ha offerto loro la vettura di cui avevano bisogno, mentre addirittura il 7,5% è tornato a una vettura termica per convenienza. Risposte estremamente interessanti che potrebbero però indurre all’errore: non pensate che il pubblico sia così tanto scontento di Tesla, infatti bisogna inquadrare i risultati nella giusta prospettiva. Bloomberg ha anche scoperto che l’87% dei proprietari di Tesla Model 3 ha intenzione di acquistare un’altra Tesla dopo la vettura attuale, dunque la percentuale di chi realmente vende la propria Tesla per passare a un brand concorrente è molto piccola.

È comunque impressionante scoprire come molta gente non sia più di tanto interessata al prodotto e all’esperienza d’uso che offre: è più preoccupata di approvare o disapprovare Elon Musk, oppure capire come Tesla venga percepita a livello sociale, come se i suoi prodotti fossero degli Status Symbol... Intanto il secondo trimestre del 2023 ha significato un nuovo record di vendite per Tesla, che procede imperterrita lungo la sua strada!