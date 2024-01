Perché Toyota spinge ancora sul termico? Nel 2023 vendite elettriche allo 0,92%

Toyota ha per anni combattuto una battaglia per affermare la supremazia del termico (e in particolare delle tecnologie ibride) a discapito dell’elettrico, e continua a farlo tuttora anche dopo il licenziamento di Akio Toyoda avvenuto un anno fa. A vedere i numeri 2023 si capisce subito perché...

Secondo i dati pubblicati nelle ultime ore, Toyota si conferma leader mondiale con oltre 11 milioni di auto vendute nel 2023, ma quante di queste sono state elettriche? Analizzando i dati più nel dettaglio si scopre che su 11.233.039 unità totali, soltanto 104.018 sono state Full Electric. L’azienda giapponese è riuscita a vendere anche 3.921 unità Fuel Cell, ovvero a idrogeno, e 124.755 unità Plug-in Hybrid. È chiaro però che il punto forte della società sia la tecnologia Full Hybrid: in questo campo le vendite hanno toccato quota 3.420.004, mentre le Mild Hybrid sono state appena 26.859.

Anche se Toyota si conferma leader assoluto del mercato Full Hybrid, comunque le restanti 7.553.482 di unità vendute sono state a motore termico, Full ICE. Le auto elettrificate (con dentro tutto, MHEV, HEV, PHEV e BEV) che sono state consegnate nel 2023 sono state 3.679.557, con la fetta più grande che dunque resta alle vetture tradizionali senza alcun tipo di elettrificazione.

Al 2035 mancano ancora 11 anni, possiamo però facilmente immaginare perché Toyota non sia favorevole a un repentino cambio di tecnologia. Certo è necessario fare due appunti, con il primo che riguarda proprio i veti del 2035. Soltanto l’UE e alcuni stati USA hanno optato per il ban delle nuove auto termiche; sicuramente nei prossimi anni si aggiungeranno altri Paesi, è molto probabile però che nella maggior parte dei mercati in cui Toyota opera si potrà continuare a vendere il termico senza problemi, dunque solo una parte delle vendite del marchio sarà - eventualmente - affetta dal ban.

La seconda considerazione riguarda l’offerta BEV di Toyota: il marchio è sostanzialmente indietro rispetto a molta concorrenza, soprattutto cinese, europea e americana. Ufficialmente, a listino abbiamo soltanto la bZ4X sviluppata assieme a Subaru, una vettura che non ha convinto in maniera decisa il tradizionale pubblico del marchio, che di fatto ha già riveduto e corretto la bZ4X con una aggiornamento a fine 2023. L’offerta è destinata a crescere nei prossimi anni, addirittura Toyota punta a lanciare un’auto con batteria allo stato solido con 1.200 km di autonomia che si carica in 10 minuti. Quando la gamma Full Electric di Toyota sarà più matura, sicuramente le quote di vendita cambieranno per le BEV del marchio giapponese. Non dimentichiamo poi che Toyota sta anche facendo ricerca per quanto riguarda i motori termici a idrogeno, per non parlare degli e-fuel che potrebbero salvare alcuni motori termici anche dopo il 2035. Il futuro, insomma, è tutto da scrivere; allo stato attuale, però, i numeri del 2023 erano abbastanza prevedibili.