Perchè Tesla vende? 'È iconica, ci si sente cool perché si ha un'auto che altri non hanno'

La Tesla Model Y è stata l'auto più venduta al mondo nei primi 4 mesi dell'anno 2023. Si tratta di un dato quasi straordinario, visto è la prima volta di un'auto elettrica sull'olimpo delle vetture più commercializzate sul globo.

Qual è il segreto che ha portato Tesla, in soli 11 anni, ad avere la meglio sulle case automobilistiche mondiali? Secondo Gianluca Di Loreto, partner di Bain & Company responsabile per l’Automotive practice in Italia, la vettura di Elon Musk è ormai diventata qualcosa di più di una “semplice” auto: «L'acquisto di auto come la Tesla – dice a IlSole24Ore - non è razionale. Non è l'auto con cui devo fare il tragitto casa-lavoro. È un acquisto iconico. Oltre che a posto con la coscienza, perché l'auto non ha emissioni, il cliente si sente cool perché ha un prodotto che molti altri non hanno. Non è paragonabile ad avere una Ferrari ma è bello solo perché è Tesla. Come funzioni interessa fino a un certo punto. E che il prodotto mantenga tutte le promesse è un dettaglio che arriva dopo».

Un altro segreto di Tesla è quello di guardare al mercato dell'auto in maniera totalmente rivoluzionaria: «In Tesla - prosegue Di Loreto - non considerano il mercato dell'auto come lo hanno sempre considerato gli altri. Guardano al prodotto come un qualcosa che ha una sua evoluzione di costo e di prezzo a prescindere dalla dinamica della domanda. Non si può dire, però, che questa strategia non fosse attesa. Durante l'ultimo Investor Day è stato ampiamente esposto come nei prossimi anni i costi saranno tagliati del 50% lavorando su tutte le componenti, dal powertrain alla batteria fino alle materie prime».

Infine Tesla si è dimostrata avanguardista: «Tesla è stata la prima a fare accordi per assicurarsi forniture dirette dalle miniere di litio e non solo. Tutti i concorrenti sono dei follower. Tanto che le novità forti sul prodotto auto elettrica sono il focus sul software e sul ripensare la value chain in un modo diverso. Ovvero fare tutto ciò che serve a produrre e vendere un servizio auto, dal procurarsi le materie prime agli abbonamenti per le colonnine. La novità? Anche il modello Tesla comincia a confrontarsi con la complessità, dalla produzione all’assistenza».