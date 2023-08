Ecco perché Tesla è inarrivabile: 'Con i Supercharger guadagnerà 20 mld di dollari'

Tesla regnerà incontrastata nel mondo dell'elettrico e probabilmente dell'auto in generale ancora a lungo, e lo si capisce chiaramente dalle prospettive riguardanti i suoi Supercharger, il sistema di ricarica delle vetture Tesla, e non solo.

Come molti di voi sapranno, negli scorsi mesi Elon Musk ha stretto accordi con moltissime case automobilistiche, e l'ultima in ordine di tempo è stata Nissan, che entrerà nel club NACS dal 2025.

Gongola ovviamente l'uomo più ricco al mondo, che qualche anno fa aveva spiegato che il sistema di ricarica non sarebbe mai stato redditizio, offrendo addirittura la ricarica gratis e illimitata per incentivare l'acquisto delle sue auto.

Ora la situazione è completamente diversa alla luce anche delle innumerevoli partnership con Mercedes, Honda, Volvo, Ford e via discorrendo, che hanno fatto crescere il business delle ricariche in maniera esponenziale, di pari passo con la diffusione delle auto elettriche.

Dan Ives di Wedbush, uno dei principali analisti di Tesla e in generale del settore, ha approfondito la questione, sottolineando come il mercato dei Supercharger sia destinato ad un fatturato da ben 20 miliardi di dollari di ricavi entro il 2030.

Si tratta di una cifra imponente tenendo conto che stando all'ultimo bilancio Tesla del primo semestre 2023, l'azienda ha registrato un fatturato di circa 25 miliardi di dollari dalla sola vendita di auto. “Per approfondire questa valutazione sommaria – scrive Dan Ives agli investitori - abbiamo modellato e progettato la rete Supercharger di Tesla, tenendo conto del numero di accessi e dei ricavi di altre aziende che utilizzano stazioni negli Stati Uniti. In definitiva, stimiamo che il business di Tesla rappresenterà circa il 3%-6% dei ricavi totali, traducendosi in 10-20 miliardi di dollari entro il 2030”.

Dan Ives ha quindi aggiunto e concluso che: “Crediamo che Tesla sia in una posizione privilegiata per trarre ulteriore vantaggio dalla commercializzazione dei veicoli elettrici che avviene come parte del piano del governo per ridurre le emissioni di carbonio a zero entro il 2050". In poche parole, da qui ai prossimi anni i ricavi potranno solamente aumentare, a meno di un cataclisma.

Si tratta dell'ennesima sfida vinta di Elon Musk e sorprende il fatto che neanche lo stesso quasi ci credeva. L'imprenditore sudafricano sembra riuscire a trasformare in oro qualsiasi cosa tocchi, e il prossimo grande successo annunciato sembrerebbe essere il Cybertruck, che ha già ricevuto più di 1.9 milioni di prenotazioni pari a 190 milioni di dollari di ricavi.