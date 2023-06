Ecco perché Tesla potrebbe costruire la prossima GigaFactory in Italia

Elon Musk e Tesla potrebbero investire in Italia? La domanda è lecita e la risposta potrebbe essere affermativa, alla luce del recente incontro fra l'uomo più ricco del mondo e il governo del BelPaese, capitanato da Giorgia Meloni e Antonio Tajani.

In Europa l'azienda americana di auto elettriche ha un solo grande stabilimento, la GigaFactory Tesla di Berlino che vanta un record di 4.000 auto prodotte a settimana, toccato a febbraio. Con la diffusione sempre maggiore delle auto elettriche, alla luce del ban di benzina e diesel dal 2035 divenuto legge, Musk vuole ulteriormente ampliarsi nel Vecchio Continente, conscio che la domanda da qui ai prossimi anni che ci accompagneranno nella transizione, crescerà esponenzialmente.

In cima alla lista dei desideri di Tesla vi sarebbero Francia e Spagna, ma occhio anche all'Italia, che sta premendo affinchè il manager di origini sudafricane possa appunto scegliere lo stivale come sua prossima meta.

Del resto aprire una GigaFactory significa investimenti da miliardi di euro, la creazione di decine di migliaia di posti di lavoro e un grandissimo indotto. Inoltre, Tesla attira altri marchi di conseguenza l'azienda potrebbe fare da apripista ad altri brand del settore.

Ma perchè Musk dovrebbe scegliere noi? I motivi sono diversi, a cominciare dalla rilevanza del settore automobilistico italiano; i nostri connazionali sanno come produrre le auto, e non sono secondi a nessuno. Ha sede in Italia Idra Group, che produce macchinari speciali per Tesla, mentre Comau è una società di robotica italiana che ha a lungo collaborato con l'azienda di Musk. Come dimenticarsi poi delle eccellenze italiane nella costruzione di fabbriche all'avanguardia.

“Tra venerdì mattina e sabato mattina – spiega Andrea Stroppa del Corriere della Sera - due regioni mi hanno contattato per chiedersi come possono proporsi per ospitare la fabbrica Tesla. L’Italia ha voglia e desiderio di futuro. Proporsi significa mettersi a lavorare tutti insieme: governo, regioni, politica, categorie che rappresentano, tutelano e promuovono i lavoratori e le imprese”. L'Italia c'è, ora bisogna solo aspettare la scelta.