Perché Tesla si chiama così? Il tributo a un fisico leggendario

Tutti conosciamo Tesla, la casa automobilistica di Elon Musk che sta dominando ormai da anni il segmento delle automobili elettriche. Dopo avere visto quante auto ha venduto nel mondo dalla sua fondazione, rispondiamo a un quesito alquanto semplice, ma per il quale non tutti sanno la risposta: perché Tesla si chiama così?

Non ci sono inganni o segreti dietro la ragione per cui il colosso di Austin, in Texas, ha questo nome: si tratta di un tributo a Nikola Tesla, il leggendario fisico che di fatto creò i primi generatori e condusse innumerevoli ricerche nel tentativo di scoprire un mondo quasi del tutto inesplorato. Tesla era un visionario, un maestro del suo mestiere che firmò oltre 280 brevetti, ma non senza ostacoli.

Il genio di Smiljan sfidò Thomas Alva Edison, l’inventore della lampadina a incandescenza, nei suoi anni come ricercatore e ingegnere presso la Edison Machine Works. Lo storico dibattito tra corrente continua e corrente alternata, quest’ultima preferita da Tesla, diede vita alla “guerra delle correnti” da lui poi vinta in seguito alla progettazione di un motogeneratore a corrente alternata, un capolavoro di ingegneria per l’epoca.

Purtroppo le sue abilità tecniche e la sua meticolosità lo portarono a una graduale caduta nell’oblio, dimenticato da colleghi e nemici e in bancarotta. L’ultimo smacco fu il brevetto della radio depositato da Marconi, mentre Tesla stava proseguendo con gli studi per documentare il più possibile prima di parlarne in pubblico.

Quando Tesla Motors nacque per mano di Martin Eberhard e Marc Tarpenning le idee erano già chiare: il nome doveva essere un tributo alla sua storia, alla sua eredità. E il logo? Potrebbe sembrare una T stilizzata ma, in realtà, è una sezione di un motore elettrico riproposta in chiave moderna.

A tale proposito, ecco come funziona un motore elettrico.