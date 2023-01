Perché Tesla ha abbassato i prezzi in Italia? La risposta della società

Tesla ha fatto una sorpresa a tutti i suoi utenti italiani oggi 13 gennaio 2023: i prezzi sono diminuiti anche di 12.500 euro, con la Model 3 RWD che ora costa meno di 45.000 euro. Com’è riuscita l’azienda a operare questo taglio?

A darci una risposta è la stessa società di Elon Musk, che in un comunicato ufficiale ha dato le motivazioni di questo nuovo (e in parte inaspettato) taglio dei prezzi. Sulle pagine delle riviste specializzate nelle ultime settimane si è parlato di decine di migliaia di auto Tesla ferme nelle fabbriche poiché ancora invendute, si poteva dunque pensare a una sorta di “crisi delle prenotazioni”, la società però vede tutto da un’angolazione differente: “La nostra attenzione al continuo miglioramento dei prodotti attraverso processi di progettazione e produzione originali ha ulteriormente ottimizzato la nostra capacità di realizzare il prodotto migliore a un costo industry-leading. All’uscita da quello che è stato un anno turbolento per via delle interruzioni alla catena di approvvigionamento, abbiamo osservato una normalizzazione di parte dell’inflazione dei costi; questo ci permette ora, con fiducia, di trasmettere questa riduzione dei costi anche ai nostri clienti”.

La motivazione dunque è semplice: non è calata la domanda di nuove auto, al contrario Tesla ha ottimizzato talmente tanto la sua catena produttiva (mettendo in funzione fra l’altro una Gigafactory a Berlino e una ad Austin, in Texas) da potersi permettere di abbassare i listini, anche grazie a una normalizzazione dell’inflazione. Al netto di questa comunicazione, non possiamo che applaudire alla scelta di Tesla, probabilmente l’unica azienda al momento capace di andare controcorrente rispetto ai trend - che vedono prezzi in salita in tutta Europa.