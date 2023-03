Perché Tesla sta abbassando i prezzi: azienda in difficoltà o vecchia strategia?

Il 2023 di Tesla è iniziato in maniera alquanto folle: il 13 gennaio ci siamo risvegliati con la Tesla Model 3 che costava 12.500 euro in meno, il 3 marzo inoltre un ulteriore ribasso ha reso la Model 3 compatibile con l'Ecobonus. Dietro questi cali c'è una strategia o Tesla è in difficoltà?

Ovviamente nessuno di noi è in grado di entrare nei pensieri di Elon Musk, o comunque di sapere con certezza cosa abbiano intenzione di fare i piani alti di Tesla in questo 2023 (e oltre), il web però si è riempito lo stesso di teorie. La più gettonata è che Tesla fosse in difficoltà, che avesse pochi ordini e che dunque avesse bisogno di abbassare i prezzi per aumentare la domanda. Che i prezzi Tesla dell'ultimo anno fossero un po' eccessivi era palese a tutti, dietro questi tagli però potrebbe esserci una strategia ben precisa di Elon Musk.

Dopo il taglio ai listini infatti gli ordini Tesla sono schizzati verso l'alto, una mossa che ha fatto guadagnare (e sta facendo guadagnare tuttora) al produttore quote di mercato sempre maggiore in determinati Paesi, soprattutto in Europa. Stando agli ultimi dati UE, a febbraio Tesla è cresciuta tantissimo nel vecchio continente vendendo 19.249 unità, quando nello stesso mese del 2022 erano state 12.860. Anche in Cina il market share è aumentato notevolmente, secondo i dati della China Passenger Car Association.

Secondo Adam Jonas, analista della Morgan Stanley, il taglio dei prezzi Tesla non sarebbe una moda passeggera ma un trend. Un trend al ribasso che porterà non pochi vantaggi a Tesla, riuscita nell'impresa di tagliare i listini anche grazie a batterie al litio sempre meno costose in seguito a processi produttivi sempre più efficienti. Una strategia che Tesla ha svelato da sempre all'interno del suo Master Plan (la terza parte del Master Plan svelata l'1 marzo 2023): vendere auto costose e poi sfruttare i proventi per sviluppare modelli sempre più accessibili. La Roadster ha portato a Model S e Model X, poi sono arrivate Model 3 e Model Y, che ora possono godere di prezzi più bassi e aprire la strada alla Model 2 ancora più accessibile.

Con l'apertura della nuova Giga Mexico e gli attuali impianti sempre più ottimizzati Elon Musk spera di poter abbassare costantemente i prezzi, a tutto vantaggio di noi consumatori. Vedremo se il resto dell'industria riuscirà a competere con i listini del produttore americano.