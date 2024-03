Perché secondo noi gli interni della Renault 4 spuntati sul web sono un 'falso'

Dopo la presentazione a Ginevra, la Renault 5 non ha più segreti, sulla nuova Renault 4 invece mancano invece ancora moltissimi dettagli. Ora sul web è stata diffusa un’immagine dei presunti interni della R4, vi spieghiamo però perché secondo noi è un falso.

L’immagine riprende potenzialmente gli interni dell’allestimento Evolution della Renault 4, noi però quella composizione l’abbiamo già vista al pre-show della Renault 5. Prima del Salone di Ginevra, Renault ha organizzato una serie di workshop nella capitale francese per permetterci di ammirare in tutta calma la nuova Renault 5. Questi eventi vengono solitamente chiamati Pre-show: poiché ai grandi saloni dell’auto c’è tanto caos e non c’è molto tempo per approfondire gli aspetti di una vettura, Renault preferisce anticipare le presentazioni alla stampa e far conoscere le sue vetture in dettaglio.

A tal proposito con la R5 abbiamo seguito un workshop dedicato ai materiali utilizzati internamente e ai vari allestimenti previsti dal listino, che sono in questo caso Evolution, Techno e Iconic. Quel collage che sta circolando sul web non è altro che una slide di quel workshop dedicato alla R5.

Ora, a meno che Renault non abbia deciso di utilizzare gli stessi medesimi interni anche per la Renault 4, è chiaro che il web abbia preso un granchio. Internamente, la R4 era molto diversa dalla R5, e nel collage che sta girando sul web la porzione di tessuto sulla destra della plancia appartiene chiaramente alla Renault 5, è improbabile che il marchio francese riproponga lo stesso pattern sulla Renault 4, ergo: quelli non sono gli interni della nuova R4, siamo pronti a metterci la mano sul fuoco.



Poi è molto probabile che saranno estremamente simili, magari con lo stesso infotainment per ridurre i costi di produzione e allineare le nuove elettriche della losanga a quello stile, per avere informazioni ufficiali però ci sarà da attendere. Sono sicuramente più realistici i rumor che vedono la Renault 4 anche in versione 4x4.