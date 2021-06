Perché scegliere Waze: tutti i punti di forza dell'app di navigazione social

Nata come piccolo progetto locale, negli anni l’applicazione di navigazione social Waze è cresciuta in maniera spropositata, arrivando a contare 140 milioni di utenti al mondo e attirando la curiosità di un colosso come Google, che difatti l’ha acquisita nel 2013. Ma quali sono le qualità più apprezzate dai Wazer?

Wazer, è così che amano farsi chiamare gli utenti dell’app, che sono quotidianamente parte sostanziale dell’esperienza. Come vi abbiamo raccontato in un articolo dedicato, l’applicazione si basa sostanzialmente sulle segnalazioni degli utenti, che indicano incidenti, pericoli, code e quant’altro, così da fornire un servizio all’intera community.

In una nuova infografica trovate tutti i numeri e i punti di forza dell’app, che nello specifico vanta 12 milioni di utenti che inseriscono segnalazioni ogni mese. Fra queste le più gettonate riguardano incidenti (ne vengono riportati oltre 60 milioni ogni mese), pericoli, aree congestionate dal traffico, il prezzo del carburante e il costo del pedaggio, le ZTL, i passaggi a livello e non solo. Di recente è stata introdotta la funzionalità “Salva nell’app” per pianificare un viaggio da Desktop consultando la Live Map sul sito di Waze e salvare l’itinerario direttamente sullo smartphone, che è in grado anche di ricordare dov’è parcheggiata l’auto.

A tal proposito nel 2016 è arrivato il Child Reminder Alert, il promemoria che ricorda al conducente della presenza di eventuali bambini a bordo, inoltre con il Waze Audio Player è possibile ascoltare musica, playlist, audiolibri e podcast senza uscire dall’app. L’applicazione è attualmente attiva in 185 Paesi, è disponibile in più di 56 lingue e vanta 500.000 Map editor (che effettuano più di 53 milioni di modifiche alla mappa ogni mese), 1.000 traduttori e oltre 50.000 Beta Tester. Se non avete mai provato Waze potrebbe essere arrivato il giusto momento per farlo, anche perché è completamente gratuita.