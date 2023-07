Perché il rumore delle auto elettriche non piace (quasi) a nessuno?

Fra le tante critiche nei confronti delle auto elettriche vi è senza dubbio quella dell'assenza di rumore. Secondo molti il silenzio che scaturisce dal propulsore di un EV è un aspetto positivo degli stessi, una qualità in più, ma la maggioranza delle persone pensa esattamente il contrario.

Il problema sorge in particolare quando si fa riferimento a supercar a batteria. Che una Renault Twingo, con tutto il rispetto, abbia il suono di una macchinina elettrica non fa effetto a nessuno, diverso invece quando sfreccia un bolide da centinaia di cavalli.

La prova si è avuta in occasione del recente Goodwood Festival 2023, evento inglese in cui si celebrano i motori in tutte le salse, e durante il quale sono stati presentati modelli da mille e una notte, su tutti la Porsche Vision 357 Speedster, omaggio al passato.

Sulla pagina Instagram ufficiale dello show è stato postato un video della cronoscalata della Hoonitron, l'Audi elettrica remake della mitica S4 che venne guidata dal compianto Ken Block, morto in un incidente sulle nevi lo scorso gennaio.

Ebbene, basta scorrere i commenti sotto al post per comprendere l'umore degli utenti, come ad esempio chi ha scritto: “Qualcun altro odia il rumore che fanno i veicoli elettrici?”, commento più votato con ben 1.072 mi piace.

Un altro aggiunge: “Suona come il mio aspirapolvere quando c'è qualcosa che si è bloccato nel tubo”, altro commento decisamente apprezzato. Un altro suggerisce: “Possiamo per favore separare i veicoli elettrici dalle auto reali, dare loro la loro giornata o qualcosa del genere, e lasciare che il resto di noi si goda lo spettacolo”. E ancora: “Odio il suono degli Ev, rovinano la personalità dell'auto”, ma anche: “È un gioco per bambini, non un'auto da corsa, fermalo”.

C'è chi ci va giù ancora più pesante: “La morte del motorsport”, così come chi scrive “Assolutamente nessuna emozione quando si guarda un elettrico”. Un utente ha fatto comunque notare: “Lo strano odio per gli EV è così infantile”.

Chiaramente un post su Instagram non può essere significativo ma in generale, leggendo anche i commenti alle nostro notizie pubblicate sul tema negli ultimi tempi, l'aria che si respira è quella di un certo astio verso il rumore dei veicoli elettrici ad alte prestazioni.

Prova ne è il fatto che molte case automobilistiche stanno introducendo dei sound sintetici, e i casi più emblematici sono quelli della Fiat 500e Abarth, e per ultimo della Hyundai Ioniq 5 N, vettura elettrica considerata fantastica per via delle sue sensazioni di guida, rumore compreso, molto simili a quelle delle colleghe termiche.