Ecco perché ci sono così poche auto elettriche decappottabili

Le auto elettriche stanno pian piano diffondendosi in tutta Europa, Italia compresa, ma la maggior parte degli EV sono SUV di grandi dimensioni, berline e qualche utilitaria. Latitano invece le sportive decapottabili: come mai?

Se si toglie il caso della MG Cyberster, la coupé elettrica del marchio britannico che sfida a viso aperto la MX-5, non ci sono al momento altre decapottabili oltre alla Mini elettrica senza capote.

Perchè? Il motivo è alquanto semplice ed è legato al peso e al volume delle batterie. Come è noto il propulsore green è alquanto vistoso e basti pensare che il pacco batteria di un Hummer EV pesa ben 1.278 kg, quanto una Honda Civic termica.

Ovviamente stiamo parlando di un caso estremo ma in generale le batterie delle auto elettriche risultano essere ingombranti. Solitamente vengono installate in maniera orizzontale e nel punto più basso del veicolo, fra i due assi delle ruote.

Serve quindi una certa altezza da terra ed è per questo che i produttori stanno prediligendo i SUV. Nel caso delle berline, invece, bisogna alzare leggermente il veicolo di modo da preservare lo spazio interno, e in molti casi parlare di berline è quasi estremo, visto che spesso e volentieri si "trasformano" in crossover, come ad esempio la Kia EV6.

Quando invece parliamo di una decapottabile la situazione è più complicata, visto che una vettura senza capote è solitamente bassa e sviluppata in lunghezza e non in altezza. Inoltre, il peso incide molto in questi modelli, solitamente agili, scattanti e maneggevoli.

Basti pensare che la Mazda MX-5 pesa 1,2 tonnellate, mentre la MG Cyberster, per via della batteria, pesa ben 600 kg in più (complici anche gli strumenti di sicurezza), precisamente 1,85 tonnellate. Rendere una decapottabile elettrica e leggera comporta degli importanti lavori di ingegneria con il conseguente prezzo in aumento.