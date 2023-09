Ecco perché il passaggio alle auto elettriche è cruciale nello sciopero in corso negli USA

Vi abbiamo già parlato dello sciopero del settore automotive che si sta verificando negli Stati Uniti. Le cause principale riguardano salari e orari di lavoro, ma è solo questo il problema? La questione potrebbe avere radici più strutturali e alla base del sistema produttivo, che è di fronte ad un periodo di forte trnsizione.

Secondo un articolo del New York Times, il futuro dell'industria automobilistica è strettamente legato ai veicoli elettrici, rappresentando un cambiamento tecnologico significativo. Viene evidenziato come il recente sciopero della United Auto Workers in Michigan e in altri stati sia una "battaglia" tra le potenti forze dell'industria automobilistica di Detroit e il sindacato, sottolineando che le problematiche vanno oltre le questioni prettamente finanziarie. Il sindacato si trova a dover ridefinire il proprio ruolo in un mondo in cui i veicoli a benzina stanno diventando una minoranza.

I lavoratori, oltre che per i salari migliori, stanno anche "lottando" per i propri posti di lavoro in un contesto dove per la realizzazione di un'auto elettrica è richiesta meno mano d'opera in generale (per via delle minori componentistiche). Inoltre, il tasso di competenza delle auto elettrica è diverso: meno meccanica e più software. Va da sé che questi fattori rendono la vecchia manodopera (di più bassa specializzazione) non più necessaria, in favore di ruoli a maggiori competenze, o, se vogliamo, molto più specifiche.

Questi cambiamenti tecnologici si verifica di tanto in tanto e non è certo la prima volta che ci troviamo in una situazione simile (e non sarà l'ultima). Inoltre, nonostante i cospicui investimenti delle case automobilistiche nella transizione verso i veicoli elettrici, esse stanno ottenendo scarsi risultati da questa transizione (ecco perchè in Italia non si comprano auto elettriche, o molte poche).

Le aziende sostengono che accettare le richieste del sindacato potrebbe metterle a rischio di bancarotta. Il CEO di Ford, Jim Farley, ha dichiarato che vogliono discutere di un futuro sostenibile, evitando di dover scegliere tra la chiusura dell'attività e la soddisfazione dei lavoratori.