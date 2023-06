Ecco perché il parco auto Italia è vecchio: dagli stipendi allo scetticismo verso gli EV

L'Italia è piena di auto vecchie e inquinanti. Si calcola che una su 10 abbia trent'anni, e ciò ovviamente rappresenta un problema a livello ambientale in quanto è noto e risaputo come le auto datate siano anche quelle più ostili al green.

Ma perchè in Italia circolano così tante vetture costruite dagli anni '80 e '90 in su? Sono gli italiani dei "cattivoni" e irrispettosi dell'ambiente o c'è dell'altro? La ragione è ben più semplice, a cominciare dal costo della vita e dai prezzi schizzati alle stelle.

Come vi abbiamo spiegato di recente, il prezzo medio di un'auto nuova in Italia ha sfiorato i 30mila euro di media nel 2022, una cifra che ovviamente non è alla portata di tutti. Secondo una recente indagine il 76% degli italiani, quindi più di 3 su 4, ha un budget inferiore a quella cifra per acquistare una vettura, di conseguenza è facile capire il perchè della difficoltà nel cambiare veicolo.

A tale situazione critica legata ad inflazione, crisi dei chip, covid e guerra in Ucraina, si associa anche il problema stipendi, che da anni ormai affligge la nostra nazione: crescono i prezzi ma i salari non vengono adeguati, di conseguenza sono molti gli italiani che si impoveriscono con lo scorrere della vita.

Un altro aspetto che incide sull'età delle auto circolanti nel Bel Paese è l'affidabilità delle care vecchie auto costruite negli anni '80 e '90, ma anche 2000. Si pensi ad esempio a Panda, Punto, ma anche vecchie Golf e via discorrendo, vetture molto solide con scarsa elettronica e tecnologia, e che hanno bisogno di ben poca manutenzione, e che continuano quindi a macinare chilometri senza problemi, comportando spese contenute ai proprietari. In sostanza colui che possiede queste vetture si domanda: “Ma se la mia auto funziona ancora a meraviglia perchè dovrei cambiarla?”.

Infine, permane un certo scetticismo nei confronti delle auto elettriche, vetture che nel nostro Paese si stanno tutt'altro che diffondendo. Fra alti prezzi, incertezze legate all'autonomia, e soprattutto, colonnine tutt'altro che diffuse in maniera capillare, soprattutto in certe regioni d'Italia, gli italiani non sembrano ancora pronti a rivoluzionare la propria mobilità: meglio tenersi il vecchio benzina o il diesel fumante in attesa di tempi migliori.