Ecco perchè Pagani non ha ancora realizzato un'auto elettrica

Pagani è uno dei pochi produttori di supercar ad alta prestazione che non ha ancora introdotto un'auto elettrica nella sua lineup. In una recente intervista, Christopher Pagani, figlio di Horacio Pagani, ha fornito una spiegazione chiara del motivo per cui l'azienda ha scelto di non sviluppare auto elettriche, almeno per ora.

Il motivo principale dietro questa decisione è la filosofia di design e ingegneria di Pagani. L'azienda è nota per la sua attenzione ai dettagli artigianali, alla leggerezza e alla pura esperienza di guida delle sue supercar. Christopher Pagani ha sottolineato che la tecnologia delle auto elettriche richiede una quantità significativa di peso e complessità aggiuntivi per le batterie e il sistema di propulsione elettrica.

L'azienda crede che le auto elettriche siano attualmente più adatte a una guida quotidiana e convenzionale, mentre Pagani è focalizzata sulla creazione di supercar ad alte prestazioni destinate a emozionare gli appassionati di guida su strade aperte e circuiti.

La chiave per il futuro veicolo elettrico di Pagani sembra essere la leggerezza. Christopher Pagani ha enfatizzato che uno degli obiettivi principali del marchio, in un eventuale futuro, è quello di creare un'auto elettrica leggera.

"Devi provare una sensazione speciale quando la guidi, quello che a volte puoi chiamare 'divertimento'. Il peso è sicuramente il nostro primo segno distintivo. Quindi probabilmente oggi con la tecnologia esistente non possiamo realizzare una Pagani nel modo in cui vorremmo farlo"

