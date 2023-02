Perché le nuove auto arrivano sempre più in ritardo? Mancano gli autisti delle bisarche

Il mercato automotive non sembra trovar pace: dopo i ritardi causati dalla pandemia di COVID-19, i prezzi delle materie prime alle stelle, l’indotto mancante a causa della guerra in Ucraina e la penuria di chip ora arriva un nuovo problema. Mancano gli autisti delle bisarche.

A quanto pare l’invasione scatenata da Vladimir Putin ha colpito non soltanto l’indotto ucraino, ha creato anche un disperato bisogno di camionisti specializzati. Per capire l’entità del problema basta conoscere un dettaglio: più della metà dei trasportatori operanti in Europa (Italia compresa) sono ucraini. Ebbene a causa della guerra la disponibilità di questi operatori professionali è venuta meno, dunque molte bisarche per il trasporto delle nuove automobili non sono più disponibili - o almeno non c’è nessuno che possa guidarle. Gli autisti sono sempre meno e questo ha causato un innalzamento dei prezzi del 25-30%, come ha spiegato qualche settimana fa Giuseppe Bitti - amministratore delegato di Kia Italia - al Corriere della Sera.

Sommando i ritardi nelle consegne a tutti gli altri della filiera produttiva, dovuti a ciò che abbiamo scritto in apertura, si capisce perché una nuova vettura arrivi dopo mesi e mesi di attesa, soprattutto se questa proviene dall’Asia. Prima della guerra i treni merci viaggiavano 24 ore al giorno, adesso in Ucraina si passa soltanto di giorno con rallentamenti importanti.

Ma quando si risolverà questa crisi che attanaglia su più fronti il mondo automotive? Alcuni top player del mercato sono sicuri che per almeno la prima metà del 2023 ci saranno evidenti problemi, poi si spera che tutto si possa normalizzare, anche se a passo ridotto… A proposito di Ucraina, i Tesla Owners italiani sono partiti per portare aiuti in auto elettrica.