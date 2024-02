Perchè non hanno mai prodotto questi 5 splendidi concept degli anni 2000?

Durante il decennio degli anni 2000, diverse supercar di straordinaria rilevanza sono emerse, divenendo vere e proprie icone automobilistiche. Tuttavia, l'elenco avrebbe potuto essere arricchito e reso ancora più memorabile se alcuni di questi bellissimi concept fossero stati portati a produzione.

Uno di questi affascinanti concept è stato il Chrysler ME Quattro-Dodici, presentato con grande clamore al North American International Auto Show del 2004. Questa straordinaria supercar, costruita su un telaio monoscocca in fibra di carbonio e dotata di sospensioni pushrod in stile F1, era alimentata da un potente motore V12 quad-turbo posizionato centralmente, sviluppato da AMG, che erogava 850 cavalli di potenza. Nonostante la sua bellezza e prestazioni mozzafiato, il progetto fu interrotto prematuramente a causa di decisioni aziendali.

Altre due proposte affascinanti erano la Maserati Birdcage 75° e la Ford Shelby Cobra Concept. La prima, una collaborazione tra Maserati, Pininfarina e Motorola, presentava un design sorprendente e una tecnologia all'avanguardia, mentre la seconda, ideata da Ford insieme al leggendario Carroll Shelby, combinava l'estetica classica della Cobra con un motore V10 modulare di nuova concezione.

Un'altra supercar degna di nota è stata la GT della Citroën, inizialmente sviluppata per il mondo virtuale dei videogiochi ma successivamente portata alla realtà. Questa due posti con motore centrale e trazione integrale era dotata di un impressionante motore V8 da 646 cavalli, che la rendeva una vera forza sulla strada. Se vogliamo parlare di eccellenza stilistica su quattro ruote, ecco le 5 firme Zagato più significative degli ultimi 100 anni.

Infine, un grande omaggio va alla BMW M1, concepita come un tributo alla leggendaria vettura degli anni '70, presentava un design moderno e accattivante. Sebbene non sia mai entrato in produzione, ha continuato a ispirare il futuro delle auto sportive BMW. Il marchio della Baviera da sempre è noto anche per le sue creazioni che non hanno mai visto la luce. A tal proposito vi parlammo, tempo fa, dei 5 concept mai realizzati da BMW. Tra questi c'è la famosa (ma orami finita nel dimenticatoio di molti) BMW M8, che avrebbe dovuto essere l'auto sportiva per eccellenza del marchio.