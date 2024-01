Perché non possiamo usare tutta la batteria dell'auto elettrica? Capacità lorda vs netta

Se il mondo delle auto elettriche è totalmente nuovo per voi, molto probabilmente vi sarete stupiti di un dettaglio: le batterie degli EV hanno una capacità lorda e una netta. Cosa significa questo? Perché non possiamo utilizzare per intero la batteria che abbiamo pagato profumatamente?

Prendiamo ad esempio la Ford Mustang Mach-E Standard Range (riproviamo la Ford Mustang Mach-E GT un anno dopo), anche se il concetto vale praticamente per ogni auto elettrica attualmente in commercio. La vettura dell’ovale blu monta una batteria con capacità lorda pari a 75,7 kWh, la capacità netta (e dunque utilizzabile) è però pari soltanto a 68 kWh. Dal calcolo mancano ben 7,7 kWh: dove sono finiti? A cosa servono?

Tecnicamente è ciò che viene definito Buffer, una quantità di energia che i produttori mantengono “nascosta” per preservare al meglio la batteria e permettere al sistema di gestione interno alla vettura di regolare i cicli di carica e scarica nel modo migliore, senza lasciare a noi utenti l’onere di fare particolari e complessi calcoli.

Per fare un esempio pratico: ricaricare una batteria al 100% e tenerla ferma per diversi giorni (cosa che teoricamente vale per qualsiasi dispositivo a batteria, anche smartphone e laptop) potrebbe danneggiarla, poiché molte chimiche in uso oggi soffrono di corrosione quando le celle rimangono cariche per troppo tempo. Capite bene che tenere da parte un buffer inutilizzato può aiutarci nel gestire questo problema: noi sullo schermo vediamo la batteria carica al 100% ma non è così, il buffer tiene al riparo le celle.

La grandezza del Buffer ovviamente dipende da modello a modello, da chimica a chimica, ad esempio alcune batterie che soffrono meno il degrado al 100% (come le LFP) potrebbero avere buffer minori rispetto ad altri Battery Pack. Il Buffer viene utilizzato dalle vetture anche per eseguire la cosiddetta “compensazione”: come purtroppo sappiamo, le attuali batterie si degradano con il tempo e con l’avanzare dei cicli di ricarica, dunque parte del Buffer può servire - con il passare degli anni - a compensare parzialmente il naturale degrado della batteria. Grazie a questo stratagemma, passerà più tempo prima che i chilometri a disposizione sulla nostra auto elettrica diventino inferiori rispetto all’autonomia originale.

Se la batteria non è davvero del tutto carica al 100%, lo stesso vale al contrario: non è totalmente scarica allo 0%. Parte del Buffer viene infatti utilizzata in casi limite in cui restiamo a secco di energia. L’auto ci indica lo 0% ma in realtà può percorrere ancora diversi chilometri (una sorta di “riserva” per fare un paragone con le auto termiche), nella speranza che si palesi quanto prima una stazione di ricarica .

Il Buffer energetico delle batterie è dunque una risorsa molto importante che può aiutarci (nell’ombra) in diverse occasioni. Il suo scopo cardine è allungare quanto più possibile la vita della nostra batteria, all’occorrenza però può servire anche ad altro come abbiamo appena visto. Tutto questo vale ovviamente per le tecnologie attualmente in commercio, la speranza è che con l’avanzare della ricerca le batterie non subiscano più degrado con l’aumentare dei cicli di ricarica (o si degradino molto meno). Ad Harvard ad esempio è stata creata una batteria che conserva ancora l’80% della capacità originale dopo 6.000 cicli di ricarica, un record allo stato attuale.