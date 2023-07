Ecco perché non stiamo comprando auto elettriche

Un'indagine sui veicoli elettrici di Autolist.com per l'anno 2023 ha rivelato che, nonostante le preoccupazioni degli acquirenti sul passaggio a veicoli elettrici si stia attenuando, prevale ancora un senso di diffidenza generale nei confronti delle auto elettriche.

Le già note difficoltà della transizione elettrica tendono a trovare conferma in questo sondaggio. Tra gli imputati ci sono: il prezzo, l'autonomia e l'infrastruttura di ricarica. Malgrado siamo davanti a numeri sempre migliori, il 42% del campione intervistato ha ritenuto i veicoli elettrici ancora troppo costosi da acquistare o noleggiare contro il 49% nel 2022. Allo stesso modo, il 39% si è detto preoccupato per l'autonomia con una singola carica, in calo rispetto al 44% dell'anno precedente.

La questione della ricarica e dell'autonomia invece rimane una preoccupazione per il 33% degli intervistati, con un calo più lieve rispetto al 35% del 2022. Sicuramente l'impegno di molte case automobilistiche di adottare lo standard di ricarica di Tesla sta incoraggiando gli scettici a spostarsi verso soluzioni elettriche, ma solo in Nord America per ora.

Nonostante questi progressi, il sondaggio ha rilevato che gli acquirenti a basso reddito trovano i veicoli elettrici ancora fuori dalla loro portata finanziaria. Il 46% degli intervistati infatti dichiara di guadagnare meno di 30.000 dollari all'anno parlando dei costi iniziali come un ostacolo significativo insieme alla mancanza di stazioni di ricarica (ecco i 5 paesi in Europa con più stazioni di ricarica).

Infine, il numero di persone che considerano i veicoli elettrici migliori per l'ambiente è diminuito, con il 38% degli intervistati che concordano con questa affermazione, rispetto al 46% nel 2022. Al contrario, il 13% delle persone ha ritenuto che i veicoli tradizionali siano migliori per l'ambiente, rispetto al 9% nel 2022.