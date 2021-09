Ecco perché non bisogna mai portare in acqua le Tesla

Anthony Purzycki, appassionato di auto e proprietario di una Tesla Model X, ha condiviso alcune immagini e una storia personale sulla pagina Facebook Tesla Model X Owners Club. Purzycki ha voluto condividere la sua esperienza e il modo in cui la EV gli ha salvato la vita.

Purtroppo il gruppo non è aperto a tutti, e per accedere ai contenuti bisogna iscriversi, ma nel caso in cui non voleste farlo, Anthony ha spiegato di aver guidato la sua vettura attraverso un uragano circa una settimana fa. L'automobilista si trovava in New Jersey ed era diretto verso la Pennsylvania quando l'autostrada è stata invasa da un vero e proprio fiume in piena nei pressi della Contea di Somerset.

La vicenda si è svolta in modo fulmineo e, nonostante il conducente aveva già intenzione di sfruttare il crossover a zero emissioni per superare piccoli corsi d'acqua, la situazione è precipitata quando il livello dell'acqua ha superato il livello dei finestrini, cioè circa il metro di altezza. In tutto questo la Model X non ha mai smesso di funzionare, a differenza di molti altri veicoli che si sono spenti oppure sono stati trascinati di peso dalla forte corrente. La Model X per fortuna del passeggero ha tenuto le ruote in movimento e l'ha portato in salvo.

Non è la prima volta che una EV della casa di Palo Alto riesce, almeno per qualche secondo, a superare condizioni stradali estremamente difficili, ma questo non significa che l'esemplare non abbia riportato danni. Secondo il proprietario alla vettura mancano alcuni elementi dalla parte inferiore, ma sono soprattutto gli interni a preoccupare: le infiltrazioni massicce hanno infradiciato gli interni provocando danni e odori ben poco apprezzabili.

Anthony spera che sia tutto riparabile e che la sua assicurazione non la reputi un disastro totale, ma se foste interessati a capire come si svolgerà la faccenda, non dovrete far altro che raggiungere il gruppo menzionato in apertura.

A proposito di veicoli che superano corsi d'acqua assurdi vogliamo citare due situazioni al limite. La prima vede una Model S Plaid comportarsi come un sottomarino, mentre la seconda ha come protagonista uno stoico Range Rover che ha attraversato un fiume sott'acqua.