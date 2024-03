Perchè la nuova Lancia Delta HF dovrebbe e potrebbe essere proprio così

La nuova Lancia Delta HF uscirà nel 2028 e sarà solo elettrica.. A qualcuno potrà sembrare un'eresia ma negli ultimi tempi sono giunte sul mercato vetture molto convincenti e soprattutto sportivissime e “cattive” anche se a batteria.

Si pensi, giusto per citare un esempio, alla Porsche Taycan Turbo GT, l'auto elettrica più veloce di sempre al Nurburgring, supercar in grado di far innamorare anche i più scettici. Anche la Delta, quindi, entrerà nel mondo dell'elettrico, e tornerà nella sua versione HF, High-Fidelity, Alta Fedeltà, quella storicamente più performante.



Non vi è ancora certezza sul fatto che sarà integrale, quindi con la trazione sulle quattro ruote, ma se dovessimo scommettere un nostro euro punteremmo sulla 4WD, anche perchè le cose vanno fatto bene e Lancia ha da poco iniziato un nuovo corso con la Ypsilon 2024 in cui non vuole lasciare nulla al caso.



Ma come sarà la nuova Lancia Delta HF? Difficile dirlo ma anche se mancano ancora 4 anni al grande lancio possiamo farci un'idea. Del resto il CEO di Lancia, Luca Napolitano, pochi mesi fa ha spiegato: “Sarà la Delta che tutti sognano, dalle linee geometriche, scolpita e muscolosa”. Parole che ci hanno fatto subito venire in mente la splendida creatura del designer del web Sebastiano Ciarcià, che da tempo ha deciso di ridisegnare il mitico deltone, realizzandone una versione a dir poco interessante.

Sia chiaro, i due scarichi presenti sul posteriore non ci saranno, anche perchè Ciarcià non poteva immaginare che la Delta sarebbe tornata solo in full electric, ma il resto della vettura appare convincente e in linea con le parole di Napolitano.



Non deve far preoccupare l'aspetto full electric anche perchè siamo certi che Lancia creerà un'auto altamente emozionale, conscia che di fronte a se avrà una sfida a dir poco ostica, quella di far risorgere dalle ceneri il mito, voglioso di tornare a dettare legge sulle strade di tutto il mondo.



E chissà che Lancia non possa a breve fare ritorno nei rally, come si ventila nelle ultime settimane, e che dal 2028 possa decidere di fare all-in sull'auto più vincente di sempre: stiamo correndo troppo? Forse sì, ma quando si parla di Delta la realtà e il sogno non possono non incontrarsi: appuntamento a fra quattro anni per scoprire la verità.

