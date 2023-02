Perchè le Kei Cars spopolano il Giappone? Un fenomeno locale che non conosce crisi

Le Kei Cars sono un fenomeno tutto giapponese: si tratta di fatto di auto ipercompatte, ancora più piccole delle utilitarie, e che da sempre spopolano sulle strade delle metropoli nipponiche. Nonostante il mondo delle auto tenda a produrre vetture sempre più grandi, dalle parti di Tokyo la popolarità di queste microcar non accenna a scemare.

Stando ai dati forniti da JATO Dynamics sono state vendute in Giappone nel 2022 1,7 milioni di Kei Cars, e anche se è stata registrata una flessione del 4 per cento rispetto all'annata precedente, tali veicoli hanno continuato a guadagnare quote di mercato. Attualmente una vettura su tre circolante sulle strade nipponiche è una Kei Cars, visto che rappresentano il 34,1 per cento di tutte le auto vendute lo scorso anno.

Ma perchè i giapponesi le amano così tanto? I motivi sono semplici, a cominciare dal prezzo, tenendo conto che queste auto costano poco e sono economiche anche a livello di manutenzione. Inoltre rappresentano un simbolo del Giappone e aiutano a tenere florida l'industria locale, di conseguenza i nipponici, molto patriottici, sono tendenti a portarsi a casa una Kei Cars piuttosto che un mezzo straniero. Tra l'altro anche il governo ha dato una mano al settore, stilando una normativa ad hoc che incentivi la produzione di queste piccole auto, tenendo conto del sovraffollamento tipico delle strade giapponesi.

Per essere classificata come Kei Cars una vettura deve essere lunga al massimo 3,4 metri, larga 1,48 e non più alta di 2 metri, e potrebbe quindi rientrare in questa categoria la Panda cinese, che non è una Fiat, presentata pochi giorni fa. Fondamentale per un'auto Kei anche il motore, che non deve essere superiore a 660 di cilindrata. Si tratta ovviamente di vetture che al di fuori del Giappone non esistono, di conseguenza l'intera categoria è esclusiva dei marchi locali.

La casa che ha venduto di più è stata Daihatsu, con 349mila vetture piazzate nel 2022, con Suzuki in seconda posizione, e al terzo posto Honda con 263.200 unità, che però ha registrato la Kei Car più popolare in assoluto dell'anno scorso, la Honda N-Box. Fra le tante spicca anche la Nissan Sakura, prima auto Kei completamente elettrica che ha convinto 21.900 giapponesi. In ogni caso siamo ancora lontani dalle dimensioni dell'auto più piccola al mondo, la Peel P50, che costa come una Ferrari.