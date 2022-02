Jay Leno non ha mai acquistato una Ferrari e ora ha spiegato perché

Jay Leno è uno dei più famosi conduttori americani, nonché un grande appassionato e collezionista di automobili. Non è un caso se il suo canale YouTube Jay Leno's Garage ha più di 3 milioni di iscritti, nella sua carriera ha guidato tutto ciò che desiderasse, non ha però mai comprato una Ferrari ed ecco perché.

Nel garage di Jay Leno non trova posto neppure una supercar del cavallino rampante e il motivo è presto detto: "Semplicemente odio il modo vecchio stampo che ha Ferrari di vendere le sue automobili" ha detto Leno nel corso di un'intervista, "per accedere alle top di gamma bisogna prima acquistare vetture di fascia inferiore, è una pratica che non mi piace. Sembra di andare con una dominatrice, magari lei ti prende a calci e tu ne sei contento, a me però non piace."

Non ha usato mezzi termini il buon Jay Leno, che comunque adora le vetture di Maranello: "Sono auto eccezionali, ho visto la SF90 Stradale, solo non mi piace avere a che fare con il loro modus operandi in fase di vendita". Di contro, Leno ha parlato anche di come si sia trovato bene con altri marchi, McLaren per esempio, uno dei suoi preferiti: "Una volta mi hanno sconsigliato di acquistare il pacchetto Carbon Braking perché non si adattava al mio stile di guida, perdendo di fatto 20.000 dollari. Mi hanno anche alzato la potenza della MP4-12C da 590 CV a 616 CV gratuitamente".

Anche con Porsche il conduttore ha avuto esperienze più che positive, speriamo che il suo parere su Ferrari possa cambiare prima o poi. Ferrari che intanto ha confermato l'anno di uscita del SUV Purosangue.