Perché in Italia le auto elettriche sono un flop? 'Fake news e politiche inadeguate'

Torniamo a parlare del flop delle auto elettriche in Italia, mercato che ad oggi vale solo il 4% del totale, e numeri decisamente inferiori rispetto alla media dell'Europa. A cercare di dare una risposta alle scarse vendite degli EV nel BelPaese ci ha pensato Antonio De Bellis, E-mobility Lead Manager di ABB Italia e vicepresidente e di Motus-E.

Due sono principalmente le motivazioni che si nascondono dietro la mancata esplosione delle elettriche sul nostro territorio, leggasi un mix di fake news e scarse conoscenze sulle vetture full electric, nonché decisioni non adeguate da parte della politica.

«Se sei in un Paese dove c'è una campagna basata molto più sulle fake news che sui fatti – spiega De Bellis parlando a IlSole24Ore - si crea molta incertezza per un acquisto in alcuni casi necessario».

Secondo il numero due di Motus-E si starebbe diffondendo anche una convinzione, immotivata, di una diffusione prossima dell'idrogeno, tecnologia su cui punta molto Toyota: «Parlando anche con amici e conoscenti che devono cambiare auto, il problema che hanno in testa è legato un po' a tutte queste contraddizioni che vengono dette. “Il futuro sarà a idrogeno”, si è sentito spesso dire. Ma è vero? Fino a qualche tempo fa sembrava, qui in Italia, che l'idrogeno fosse il Santo Graal del futuro dell'autovettura. Ma - e parlo da un punto di vista ingegneristico - su questo non posso che dire “good luck”. Nel senso che magari prima o poi raggiungeremo anche lo scopo, ma innanzitutto non penso saranno automobili e poi comunque ci vorrà tempo. Oggi la tecnologia non è pronta e ha dei costi decisamente superiori».

Il problema principale è però politico secondo De Bellis: «Se ci fosse un po' più di logica nell'applicare gli incentivi per quanto riguarda l'acquisto di auto... oggi tutto si può dire tranne che stiamo agevolando la penetrazione dell'elettrico, come invece è stato fatto in altri Paesi. Dovrebbe esserci meno confusione dal punto di vista dei messaggi dati alle aziende e ai cittadini».

Un altro problema che frena la diffusione delle auto elettriche riguarda le colonnine di ricarica, ma non tanto nel numero quanto nella loro disposizione geografica: «Dal punto di vista infrastrutturale oggi godiamo di una buona percentuale [di colonnine di ricarica, ndr] rispetto al parco circolante, anche se c'è sempre quella asimmetria geografica che contraddistingue il nostro Paese».

Chiusura dedicata ai possibili posti di lavoro che potrebbero perdersi con l'elettrico: «Si è messa tanta enfasi sulla questione dei posti di lavoro che verranno persi con la transizione all'elettrico. Io non sto dicendo che non ci saranno, e non sto dicendo che non bisogna occuparsene, perché è un dovere nazionale e politico gestire la perdita di posti di lavoro, riguardasse anche una persona soltanto. Con Ca' Foscari noi di Motus-E abbiamo fatto uno studio andando ad analizzare le anagrafiche di tutte le aziende che sono impegnate in Italia nell'automotive, e abbiamo calcolato l'effettivo numero di addetti a rischio. Una cosa interessante è che molte aziende impegnate nell'automotive, la famosa filiera italiana della componentistica, stanno già lavorando sull'elettrico. Inoltre c'è da considerare anche il rovescio della medaglia: oggi noi non facessimo nulla per incentivare il cambiamento perderemmo comunque migliaia di posti di lavoro, perché non daremmo spazio a quelle aziende che possono avere un ruolo in questo cambiamento».