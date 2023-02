Perchè la Haas ha un muretto box così corto? Svelato l'arcano

Hanno destato un po' di curiosità le immagini circolanti nelle ultime ore inerenti il muretto box del team di Formula 1 Haas. Gli americani hanno montato in Bahrain una postazione decisamente più ridotta rispetto agli avversari e il motivo è molto semplice.

Rispetto alle altre scuderie, dove vi sono postazioni al muretto per almeno 5 o 6 persone, Haas ha puntato su una versione corta con solo due/tre posti a sedere, una struttura quindi vistosamente più contenuta rispetto agli altri.

Inizialmente si era ipotizzato che si trattasse semplicemente di una struttura temporanea appunto per i test in Bahrain ma in seguito l'ingegnere Gunther Steiner, team principal della squadra, ha spiegato: “Siamo chiamati ad essere efficienti e questa necessità tocca davvero tutti gli aspetti e le attività della squadra. I ‘ragazzi’ hanno avuto questa idea ripensando a quali sono le attività realmente indispensabili in quella postazione, e sono arrivati alla conclusione che bastano tre postazioni di lavoro. Da parte mia ho fatto presente che posso lavorare anche all’interno del box, non ho motivi particolari per essere in quella posizione”.

Il risparmio è decisamente importante: “Sono 250.000 dollari – ha aggiunto Steiner – ovvero quanto risparmiamo in spese di trasporto. Se devo scegliere tra avere sei persone al muretto o poter avere 250.000 dollari in più da destinare al programma di sviluppo, beh, scelgo la seconda opzione”. Come dargli torto, del resto.

Gunther Steiner ha quindi concluso: “Sappiamo bene quanto sia importante sviluppare la monoposto nel corso della stagione, e vogliamo dirottare tutte le risorse possibili su questo fronte, risparmiando ovunque sia possibile farlo senza controindicazioni. Poi, ovviamente, c’è da sperare che gli aggiornamenti portino dei miglioramenti, un passaggio che non bisogna mai dare per scontato…”.

E nei test in Bahrain di ieri non è stato solo il muretto della Haas ad attirare l'attenzione ma anche il muso della Ferrari SF-23 apparso schiacciato sul rettilineo. E sempre in Bahrain scatterà il campionato di Formula 1 2023, così come da date del calendario ufficiale.