Ecco perché la Ferrari SF-23 monta l'ala anteriore che fu vietata a Mercedes

I più esperti di voi avranno notato un particolare curioso nella nuova Ferrari SF-23 ufficialmente presentata nella giornata di ieri: l'ala anteriore del bolide Maranello appare molto simile ad una soluzione che era stata utilizzata un anno fa da Mercedes, e che era stata vietata.

Non è ben chiaro se si tratti di una provocazione da parte degli ingegneri della Rossa o semplicemente di una scelta aerodinamica, fatto sta che da Fiorano hanno mostrato una nuova aletta anteriore sulla SF-23 che monta cinque deviatori di flusso che collegano il flap mobile al resto dell'alettone.

Questo concetto era stato portato in pista dalla Mercedes in occasione del Gran Premio degli Stati Uniti di Austin, ma il responsabile tecnico della FIA, Nikolas Tombazis, aveva dovuto bocciare la soluzione dopo che numerosi team di Formula 1 avevano chiesto chiarimenti. Si riteneva infatti che l'ala della W13 violasse l'articolo 3.9.8 del regolamento, in quanto i deviatori di flusso aggiuntivi non si potevano applicare per avere un'influenza aerodinamica diretta, ma potevano essere utilizzati solamente "per ragioni principalmente meccaniche, strutturali o di misurazione".

In sede di verifica è stato quindi constatato il fatto che i cinque sostegni non avessero solo una funzione meccanica ma anche e soprattutto aerodinamica, per favorire l'effetto outwash, di conseguenza Mercedes è stata costretta a tornare suoi passi, rimuovendo l'ala della discordia.

Ma veniamo quindi alla questione cruciale: come mai la Ferrari con la SF-23 ha deciso di adottare questa soluzione illegale, portata addirittura all'estremo visto che i cinque supporti sono uno diversi dall'altro? Semplicemente perchè il regolamento tecnico è cambiato nel 2023, e la FIA ha deciso di eliminare la parola “principalmente”. Di conseguenza, qualsiasi elemento che permetta di connettere strutturalmente l'ala e che rientri in determinate misure specifiche, viene ammesso, indipendentemente dal fatto che lo stesso abbia anche un risvolto aerodinamico. Da qui il semaforo verde e l'idea di montare la soluzione "Made in Mercedes".

